Hansi Flick sprach von einer „harten Niederlage“ und einer „wirklich großen Enttäuschung“ - und auch die spanischen Zeitungen fanden kein gutes Haar am nächsten Rückschlag für den FC Barcelona in Spaniens La Liga . „Barca, immer schlimmer“, titelte etwa die Marca. Sport schrieb von Flicks „erster Minikrise“.

Fakt ist: Durch das 1:2 gegen Kellerkind UD Las Palmas kassierte Flick mit seinem Team die erste Heimniederlage der Saison und blieb im dritten Ligaspiel in Serie ohne Sieg. Mit 34 Punkten bleiben die Katalanen zwar weiterhin Tabellenführer, Verfolger Atlético Madrid rutschte am Wochenende allerdings bis auf zwei Zähler heran.

Die großen Siege unter dem Ex-Bundestrainer noch vor wenigen Wochen in der Champions League gegen den FC Bayern (4:1), im Clásico der Liga bei Real Madrid (4:0) und im Stadtderby gegen Espanyol (3:1) rücken allmählich in den Hintergrund. Die Zeitung Sport listete am Sonntag stattdessen „zehn Gründe“ für Barcas Durststrecke auf, die Mundo Deportivo nannte die „vielen Dinge“, die das Team verbessern kann.

„Wir müssen konsequenter sein, wenn wir die Chancen haben. Ich vermisse die Konsequenz vor dem Tor, die Tore zu erzielen. Und natürlich in der Defensive“, monierte Flick. Die Niederlage am Samstag tat nicht bloß mit Blick auf die Tabelle weh. Einen Tag nach dem 125-jährigen Vereinsjubiläum vermieste sie den Vereinsbossen auch noch den Jahrestag. „Las Palmas isst Barcas Jubiläumstorte“, titelte As.