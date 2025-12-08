Das Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt beim FC Barcelona diesen Dienstag (21 Uhr, Dazn) hält aller Voraussicht nach eine Premiere parat. Barça-Trainer Hansi Flick , 60, erklärte am Montag, dass DFB-Torwart Marc André ter Stegen, 33, zum ersten Mal in der laufenden Saison in den Kader der Katalanen berufen werden „könnte“.

Ter Stegen war am Montag neben Barças Nummer eins, Joan García, und dem Ersatzmann Wojciech Szczesny einer von drei Torhütern, die im Trainingszentrum Barças in Sant Joan Despí am Abschlusstraining teilnahmen. Ter Stegen soll am Dienstag wieder gesundgeschrieben werden.

„Joan García ist die Nummer eins, das ist klar“, sagt Flick

Der deutsche Nationaltorhüter hatte sich im Sommer zum zweiten Mal in seiner Karriere einer Rückenoperation unterziehen müssen. Parallel dazu hatte der Verein García vom Ortsrivalen Espanyol Barcelona verpflichtet. Das führte zu einem Zerwürfnis ter Stegens mit dem Klub, das sich in den vergangenen Wochen entspannt hat. Aber die Lage bleibt insofern verzwickt, als ter Stegen weiß, dass er seinen Platz als Stammtorwart bei Barça verloren hat. „Joan García ist die Nummer eins, das ist klar“, sagte Flick am Montag auf die Frage, ob ihn die Genesung ter Stegens vor ein Dilemma stelle.

Das berührt die WM-Aussichten ter Stegens – und die Pläne von Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer hatte sich ursprünglich auf ter Stegen als deutsche Nummer eins festgelegt. Am Rande der Nations League vom vergangenen Sommer war Nagelsmann ter Stegen öffentlich im Konflikt mit Barça beigesprungen und hatte dabei auch Flick persönlich adressiert. „Ich würde mir wünschen, auch aufgrund der Vergangenheit einzelner Protagonisten und Verbundenheit zum DFB und zu Marc, dass er eine Info bekommt, wie es weitergeht“, hatte der 38-Jährige gesagt.

Vor den letzten Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft dieses Jahr, bei denen Oliver Baumann, 35, von der TSG Hoffenheim im Tor stand, legte sich Nagelsmann in einer Hinsicht fest: Ter Stegen müsse, wenn er zur WM fahren wolle, regelmäßig und gut spielen. Das bedeutet in Summe, dass ter Stegen wohl nur dann reale Aussichten auf eine Rückkehr ins Nationalteam hat, wenn er Barça im Winter verlässt. Flick sagte am Montag dazu lediglich, dass er mit ter Stegen „ständig“ im Austausch stehe. Mit Nagelsmann hingegen gebe es „keinen Kontakt“.