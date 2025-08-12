Beim FC Barcelona haben sie immer ein paar große Debatten zu bewältigen. Allein der Stoff, den die aktuelle Lage bietet: der Streit mit Torwart Marc-André ter Stegen, die Kooperation mit der Republik Kongo, die schier ewige Frage, ob und wie die Bosse über die irrsinnigen Finanzlöcher balancieren können. Aber jetzt kommt noch ein bemerkenswertes Thema obendrauf, zu dem sich die Katalanen erklären müssen.
MeinungDopingkontrollen:Lewandowski erlaubt sich, was Pogacar sich niemals erlauben dürfte
Kommentar von Johannes Aumüller
Die Uefa verhängt eine Geldstrafe gegen die Fußballer Lamine Yamal und Robert Lewandowski – wegen Verstößen gegen das Anti-Doping-Reglement. Das illustriert, wie nachlässig der Fußball mit dem Dopingthema umgeht.
