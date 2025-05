Der deutsche Fußball -Nationaltorwart Marc-André ter Stegen wohnte dem spektakulären 3:3 zwischen seinem FC Barcelona und Inter Mailand auf der Tribüne bei, an der Seite des derzeit verletzten Robert Lewandowski war er in Zivil zugegen. Anders als der polnische Nationalstürmer ist ter Stegen aber von seiner schweren Verletzung genesen; beim spanischen Pokalfinale vom Samstag stand ter Stegen, fast sieben Monate nach seinem Patellasehnenriss, wieder im Kader. In der Champions League aber muss er eine bürokratische Hürde überwinden. Ter Stegen ist – anders als in den spanischen Wettbewerben – in der Champions League nicht gemeldet. Und um ter Stegen wieder zu rekrutieren, müsste Barcelona-Trainer Hansi Flick den Mann opfern, der in den vergangenen Monaten zu einer Art Talisman geworden ist: den nach ter Stegens Verletzung aus der Rente geholten polnischen Schlussmann Wojciech „Tek“ Szczesny, 35. Ein Austausch gegen den derzeitigen Ersatzmann Iñaki Peña wäre nicht erlaubt.

Im laufenden Kalenderjahr hat Szczesny in 29 Spielen eine einzige Niederlage erlitten, im Viertelfinalrückspiel bei Borussia Dortmund (1:3, Hinspiel 4:0). Gegen Inter hatte Szczesny eine Reihe guter Interventionen, er zeigte aber auch die eine oder andere Unsicherheit. Insbesondere das zwischenzeitliche 2:3 durch Denzel Dumfries, als er beim Herauslaufen unentschlossen wirkte, bot Anlass für Fachdebatten.

„In der Champions League spielt ‚Tek‘“, hatte Flick am Vorabend der Partie gegen Inter gesagt. Er kündigte gleichzeitig an, dass ter Stegen bald in der Liga auftreten wird – möglicherweise schon am Samstag, bei der Visite des Tabellenführers bei Real Valladolid. Die großen Sorgen aber hat Trainer Flick nicht im Tor, sondern in der Abwehr, wegen der Ausfälle von Linksverteidiger Alejandro Balde und Rechtsverteidiger Jules Koundé, der sich am Mittwoch gegen Inter verletzte.

Die katalanischen Sportmedien berichteten am Donnerstag, Balde und Lewandowski wollten es auf jeden Fall riskieren, das Rückspiel bei Inter zu spielen. Vor allem Lewandowski wäre angesichts der Lufthoheit Inters für Flicks Barça von größter Bedeutung. Spannend dürfte werden, was im Falle einer möglichen Finalteilnahme im Tor passiert. Denn ob sich ein genesener, möglicherweise gut aufspielender ter Stegen ausgerechnet beim Endspiel in München auf die Tribüne setzen wollen würde, darf bezweifelt werden. Immerhin: Das Verhältnis zu Szczesny gilt als ausgesprochen gut.