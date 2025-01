Von Javier Cáceres

Es mangelte am Mittwochabend im King-Abdullah-Sports-City-Stadion der saudi-arabischen Stadt Dschidda zwar an Zuschauern – nicht aber an Obszönitäten, sowohl gestischer als auch verbaler Natur, die das Rund mit Leben füllten. Zu verdanken war dies dem Präsidenten des FC Barcelona, Joan Laporta, der unmittelbar vor dem 2:0-Halbfinalsieg seiner Mannschaft im spanischen Supercup gegen Athletic Bilbao etwas von der Spannung abbaute, die sich in den vergangenen Wochen im Zuge der Affäre um die Nichtregistrierung von Dani Olmo und Pau Víctor aufgestaut hatte. Und zwar durch Entgleisungen.