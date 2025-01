Spektakuläre Volte im „Fall Olmo“: Spaniens oberste Sportbehörde CSD erteilte dem früheren Leipziger Profi Dani Olmo, 26, und dessen Sturmkollegen Pau Víctor, 23, am Mittwoch in einem Eilverfahren eine vorläufige, sofort gültige Spielgenehmigung für den FC Barcelona. Zuvor hatten Spaniens Ligaverband und der Fußballverband RFEF die Registrierung der beiden Barça-Spieler für den Rest der laufenden Saison zum 1. Januar verweigert. La Liga teilte noch am Mittwoch mit, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der Regierungsbehörde zu erwägen.