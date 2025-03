Dass der FC Barcelona am Dienstag (18.45 Uhr, Dazn) mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals gegen Benfica Lissabon geht, liegt vornehmlich an Szczesny. Im Hinspiel hatte er die Null festgehalten, und das war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert: Weil das Estádio da Luz der Ort war, an dem Szczesny, genannt „Tek“, im Januar noch massiv gepatzt hatte und danach Zweifel an seiner Eignung für den Profisport aufgetaucht waren; weil er diesmal so viele Schüsse parierte (acht) wie kein Barcelona-Torwart vor ihm in der Champions League; weil es bereits das 14. Spiel war, in dem Barcelona mit Szczesny im Tor nicht verlor – diesmal trotz Unterzahl: Verteidiger Pau Cubarsí, 18, war vom Platz gestellt worden. Die Auskunft, die der heutige Barça-Trainer Hansi Flick, 60, nach dem Spiel erteilte („,Tek‘ ist unsere Nummer eins“), war von solch erschlagender Selbstverständlichkeit, dass sie in den Zeitungen der katalanischen Hauptstadt kaum Erwähnung fand. Und das ist im Lichte der Renaissance eines Ruheständlers eine Geschichte für sich.

Er war das ja wirklich: Fußballpensionär. Im Sommer 2024 hatte er den Dienst quittiert, nach mehr als 500 Spielen für den FC Arsenal, die AS Roma und zuletzt Juventus Turin. In einem Interview mit der Gazzetta dello Sport erklärte Szczesny, den einstigen Trainer Arsène Wenger ausgelacht zu haben, als dieser ihm am Rande eines Interviews sagte: „Du wirst wieder spielen.“ Das sei am 21. September 2024 gewesen. Wenige Tage darauf erlitt Deutschlands Nummer eins, Barça-Kapitän Marc-André ter Stegen, 32, in einem Punktspiel in Villarreal eine brutale Verletzung: Die Patellasehne in seinem rechten Knie riss komplett ab, klar war nur, dass ter Stegen monatelang ausfallen würde.

Zwar stand in Iñaki Peña, 26, ein Torhüter parat, dem viel Talent attestiert wurde und der hin und wieder Aushilfsdienste geleistet hatte. Aber dahinter wurde die Lage schon dünn.

Robert Lewandowski, 36, polnischer Stürmer des FC Barcelona, rief seinen Freund und Landsmann Szczesny an und beschwor ihn: Barça brauche ihn, er solle die Golfschläger, die er in Marbella schwang, wieder weglegen. „Ich spürte, dass das eine viel zu begeisternde Chance war, um sie nicht wahrzunehmen“, sagte er. Und so tat er es. Obschon er keine ernsthaften Hoffnungen hatte zu spielen. Und auch auf mindestens einen Teil der Abfindung verzichten musste, die er im Sommer 2024 mit der Juve vereinbart hatte. Sie stand ihm nur zu, wenn er nie mehr auf höchstem Niveau spielen würde.

Mit Szczesny blieb Barcelona in acht von 14 Spielen ohne Gegentor

Bis er so weit war, der alte Szczesny zu sein, verging einige Zeit; für den Stammplatz bedurfte es eines Fauxpas’ von Peña, der sich abseits des Sechzehners zutrug. Am Rande des Supercups in Saudi-Arabien kam Peña zu spät zur Mannschaftsbesprechung; Flick setzte ihn auf die Bank. Beim 5:2-Finalsieg gegen Real Madrid (12. Januar) flog Szczesny dann zwar mit einer roten Karte vom Platz, doch weil das beim Zwischenstand von 5:1 geschah, war das einerlei. In Flick muss da bereits das Gefühl gegärt haben, dass Szczesny ein Torwart ist, der Spiele gewinnt. Im Gegensatz zu Peña. Am 21. Januar stellte Flick in Lissabon Szczesny ins Tor, und er verließ das Gehäuse seither nicht mal mehr, um Kippen kaufen zu gehen.

Stattdessen erarbeitete er sich durch Arbeit und Spielpraxis eine bemerkenswerte Elastizität. Barcelona blieb in acht von 14 Spielen mit Szczesny ohne Gegentor. Mit Peña lag der Anteil der Partien ohne Gegentreffer bei 22 Prozent. „Zu null zu spielen, verändert unsere Mentalität“, sagte Flick Mitte Februar nach einem 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano. „Er hat eine sehr starke Psyche, bewahrt kühlen Kopf und hat seine Nerven unter Kontrolle“, ergänzte laut WP Sportowe Fakty einer, der es wissen muss: Vater Maciej Szczesny, 59, der einst selbst für Klubs wie Legia und Polonia Warschau, Widzew Lodz und Wisla Krakau in Polen erstklassiger Torwart gewesen ist.

Es überrascht daher kaum, dass der FC Barcelona anstrebt, den im Juni auslaufenden Vertrag mit Szczesny zu verlängern – und Peña auszuleihen. Das Verhältnis zu ter Stegen gilt als vorzüglich; Szczesny kann sich dem Vernehmen nach nicht nur vorstellen, nach der Rückkehr des deutschen Kollegen auf die Reservebank zu rücken, sondern auch eine weitere Saison als „Nummer 2“ anzuhängen.

Das klingt auch deshalb plausibel, weil Szczesny in einer Weise entspannt wirkt, dass man meinen könnte, der Fußball sei nicht das Wichtigste unter der Sonne Spaniens. Dass er es tatsächlich nicht ist, erfuhr der FC Barcelona am Samstag durch den Tod seines Mannschaftsarztes Carles Miñarro. Die Trauerfeier soll am Dienstagvormittag in Barcelona stattfinden. Die Mannschaft hielt am Montag vor dem Abschlusstraining eine Schweigeminute ab. „Es ist unser Job, weiterzumachen. Wir wollen für ihn gewinnen“, sagte Flick am Dienstag.