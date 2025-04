Von Javier Cáceres, Barcelona

Der Schriftsteller Manuel Vázquez Montalbán, der zu Lebzeiten gleichsam Herold des FC Barcelona war, pflegte Besucher zu belehren, dass die Ergebnisse des Klubs einen direkten und spürbaren Einfluss auf die Gemütslage der Menschen in der katalanischen Hauptstadt haben. Und womöglich auch auf das Wetter, wobei das eher selten Anlass zur Klage bietet. Am Dienstag, dem Vorabend des Hinspiels im Champions-League-Viertelfinale gegen den BVB 09 aus Dortmund, herrschte in Barcelona jedenfalls in jeder Hinsicht eitel Sonnenschein, auch in Bezug auf die Stimmung. „In präbellischen und mithin dämlichen Zeiten ist die Ankunft des vergnüglichen Barças von Hansi Flick eine gar nicht mal so geringe Angelegenheit“, seufzte dieser Tage die in Barcelona beheimatete Zeitung La Vanguardia. Anders gesagt: Flicks Barça macht Laune.