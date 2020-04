Als neuer Trainer des FC Barcelona erlebt Quique Setién gleich die große Krise. Nun coacht er sein Starensemble per Laptop - und kritisiert, dass im Fußball selbst die reichsten Klubs von der Hand in den Mund leben.

Mitte Januar ereilte Quique Setién, 61, der Ruf des großen FC Barcelona. Er sollte Ernesto Valverde ersetzen, der seit 2017 Trainer bei Barça war, zwei Mal Meister wurde - und auch im Januar in Spanien an der Tabellenspitze stand. Wie unverhofft Setién dieser Anruf traf, beschrieb er mit einem unvergesslichen Satz: "Gestern bin ich noch in meinem Dorf an den Kühen vorbeigelaufen, heute trainiere ich die besten Spieler der Welt." Zuvor war Setién seit dem Ende seines Engagements bei Betis Sevilla ohne Job gewesen. Inzwischen hat der neue Barcelona-Coach wegen der Corona-Krise mehr Zeit als gedacht - auch für ein Interview per Videoschalte: