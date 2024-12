Die Partie war nicht als Finale angesetzt, sondern bloß ein Topspiel von der Stange: ein Samstag im Dezember, die 18. Runde von insgesamt 38 der spanischen Liga, Saison 2024/25. Doch alles, was sich am Samstagabend im Ausweichstadion des FC Barcelona auf dem Stadtberg Montjüic zutrug, ließ Erinnerungen an Finalspiele zu: die Passion, mit der das Spiel gegen Atlético Madrid geführt wurde; der unterschiedlich ausgeformte, aber im Grunde identische Wille beider Mannschaften, am Ausklang des Jahres zu siegen; schließlich diese absehbare Grausamkeit, die das Ende für die Spieler und Anhänger des FC Barcelona bereithalten sollte. Sie sollte exakt die Art der Reaktion hervorrufen, die man von Endspielen kennt.

Denn als Alexander Sörloth, der norwegische Angreifer Atléticos, in der Nachspielzeit einen Konter in einen gnadenlosen Schuss zum 2:1-Endstand münden ließ, sackten alle, die in burgunderrot-blaue Hemden gewandet waren, in sich zusammen. Die meisten von ihnen augenblicklich und im Wortsinn, als habe der Himmel Blitze auf den Rasen gejagt. „Ich bin stolz auf meine Spieler, aber enttäuscht vom Resultat“, sagte Hansi Flick, der den FC Barcelona seit Sommer trainiert und das Coaching seinem Assistenten Marcus Sorg überlassen musste. Denn Flick saß gegen Atlético auf der Tribüne eine Sperre ab. „Gute Nacht und frohe Weihnachten“, sagte er noch lächelnd, ehe er aufstand, den Stuhl zurechtrückte und ging.

Es wird für ihn ein ruhiges Fest werden, das wurde ihm wenige Stunden vor Beginn des Spiels noch einmal bestätigt. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, auf der ein Milliardenvertrag mit einem Sportartikelausrüster abgesegnet wurde, hatte Klubpräsident Joan Laporta den früheren deutschen Bundestrainer wie einen Heiland gepriesen.

„Hansi Flick hat uns die Hoffnung zurückgegeben. Der FC Barcelona spielt wieder um alles mit“, sagte Laporta. Objektiv betrachtet, ist das nicht zu widerlegen. Zwar wird nicht Barcelona, sondern Atlético Madrid das Jahr 2025 als spanischer Spitzenreiter beginnen, und weil Atlético ein Spiel weniger aufweist, können die drei Punkte Vorsprung noch auf sechs Zähler anwachsen. Auch in der Monstertabelle der Champions League liegt Barça weit vorn (Rang zwei hinter dem FC Liverpool), im Pokal hat der katalanische Klub in dieser Saison bisher nicht eingegriffen. Doch es gibt eine Reihe von Zahlen, die nicht Flick („ich bin nicht der Beste, wenn es um Statistiken geht“), wohl aber einige Barça-Anhänger zweifeln lassen, ob der Klub nicht doch an einer Wegscheide steht.

Denn die Niederlage gegen Atlético war nicht das erste Heimspiel, das verloren ging, obwohl Barça es hätte gewinnen müssen, sondern nach den Pleiten gegen UD Las Palmas (1:2) und CD Leganés (0:1) das dritte verlorene nacheinander. Eine solche Heimserie kennt die Barça-Geschichte nur aus den Jahren 1965 und 1987. Und aus den jüngsten sieben Spielen holte der Klub insgesamt nur einen Sieg und fünf von 21 möglichen Punkten - das summiert sich zum schlechtesten Lauf seit 2008: Am Ende jener Spielzeit musste damals Trainer Frank Rijkaard gehen.

In den letzten 20 Jahren verbuchte Barça nur in drei Spielzeiten weniger Punkte

Barcelona weist nach 19 Spieltagen 38 Zähler auf, Flicks Vorgänger Xavi Hernández hatte in der Vorsaison zum gleichen Zeitpunkt 41 Punkte gesammelt. In den vergangenen 20 Jahren gab es nur in drei Spielzeiten weniger Punkte. Und dennoch: „Wir haben blindes Vertrauen in Hansi Flick“, erklärte Laporta vor dem Spiel. Daran wird die Niederlage gegen Atlético deshalb nichts geändert haben, weil Barça eines der besten Spiele der vergangenen Jahre bot. Das galt insbesondere für Pedri, der sein Team zu Chancen trieb und der Hauptverantwortliche für den Umstand war, dass sich Atlético-Torwart Jan Oblak zu einer Weltklasseleistung strecken müsste.

Gleichwohl forderte Pedri einen Neustart: „Wir brauchen einen Reset.“ Das galt weniger für ihn, der mit einem großartigen Treffer nach Doppelpass mit Gavi die Führung in der 30. Minute erzielt hatte. Sondern vor allem für den Großverdiener Robert Lewandowski. Der frühere Bundesligaangreifer, 36 Jahre alt, beschließt 2024 zwar als bester Barça-Schütze des Kalenderjahres (40 Treffer). Nachdem er zu Beginn der Saison mit 14 Toren in elf Spielen brilliert hatte, kam er in zuletzt acht Partien aber auf nur noch zwei Treffer. Die Art und Weise, wie er nach dem Ausgleichstreffer von Rodrigo de Paul (60.) drei Meter vor dem Tor den Ball verfehlte, sah chaplinesk aus. Vor allem wirkte es, als ließe sich ein Muster ableiten: Längst macht in Barcelona die Runde, dass die Unzufriedenheit der Kollegen wächst, weil sich Lewandowskis latente Weigerung, solidarisch zu pressen und zu verteidigen, nicht in Toren aufwiegen ließen.

Lewandowskis Tordürre ist aber nicht die einzige Sorge dieser Tage. Ob der frühere Leipziger Dani Olmo spielberechtigt bleibt, muss sich offiziell noch erweisen. Zurzeit darf der frühere Leipziger Profi nur wegen einer Sondergenehmigung antreten, die Ende des Jahres ausläuft. Unter der Woche versicherte der Klub Olmo, dass er sich keine Sorgen zu machen brauche. Für Flick ist das nicht die schlechteste Nachricht – vor allem, wenn er sich vor Augen führen sollte, wie Pedri und Olmo in der halben Stunde harmonierten, in der sie zusammen auf dem Platz stehen durften. „Wir kommen wieder“, sagte Flick.