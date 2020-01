Überraschend war es für sie nicht, was die Spieler des FC Augsburg am Samstag in Berlin erlebt haben. Umso größer war der Ärger unter ihnen, es nicht verhindert zu haben. "Wir wussten genau, was hier in Berlin auf uns zukommt", sagte Marco Richter nach dem 0:2 beim 1. FC Union. "Aber wir haben bei den Toren einfach nicht gut verteidigt und über die gesamten 90 Minuten zu wenig Akzente nach vorne gesetzt." Und so wird es für den zwischenzeitlich hochgelobten FC Augsburg wieder ernster. "Drei Spiele, drei Niederlagen - das fordert uns auf, dass es beim nächsten Heimspiel bei uns brennen muss. Und da wird es brennen", kündigte Trainer Martin Schmidt an.

Der Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga ist den Schwaben mit dem spektakulären 3:5 gegen Borussia Dortmund und der nächsten Niederlage am Samstag beim Aufsteiger komplett misslungen. Vor der Winterpause hatte der FCA nach zuvor fünf Siegen aus sechs Spielen zudem ein 1:3 bei RB Leipzig kassiert. "Es hat die letzte offensive Überzeugung, die Gier in der Box, das Spiel mit aller Gewalt gewinnen zu wollen, gefehlt", sagte Schmidt. "Deshalb hatten wir den Ausgleich auch nicht verdient und müssen eine verdiente Niederlage hinnehmen."

Einen weiteren Abwärtstrend befürchten seine Profis jedoch nicht. "Da habe ich keine große Angst", sagte der neu in der Startelf aufgebotene André Hahn. "Wir haben eine super-intakte Truppe, wir wissen, dass wir den Negativtrend dringend stoppen müssen. Die Mannschaft ist top. Wir spielen nicht schlecht." Gut war die Leistung in Berlin aber nicht. Augsburg attackierte früh und versuchte Union beim Aufbauspiel in der eigenen Hälfte zu stören. Die Berliner agierten deshalb wie so oft mit langen Bällen. Nach einer insgesamt mauen ersten Hälfte sorgte Neven Subotic mit seinem ersten Bundesligator seit fast fünf Jahren für die Führung (47. Minute). Marcus Ingvartsen erhöhte nach einer Stunde für die Berliner, die zuvor vier Partien lang nicht mehr gewonnen hatten. "Beim 0:1 stellen wir uns zu blöd an", bemängelte FCA-Manager Stefan Reuter. "Wir haben erst hinten heraus in den letzten 20 Minuten angefangen, Fußball zu spielen." Für eine Wende kam die Leistungssteigerung zu spät. Auch die Impulse von Alfred Finnbogason bei seinem kurzen Comeback halfen nicht mehr. "Wir müssen die Partie abhaken und uns gut auf Bremen einstellen", sagte Richter. Am kommenden Samstag erwartet der Tabellenzwölfte die abstiegsbedrohten Hanseaten. "Wir müssen jetzt gegen Bremen gemeinsam wieder das Spielglück auf unsere Seite ziehen", sagte Kapitän Daniel Baier.

Beim Rumflachsen mit seinem Schweizer Landsmann Urs Fischer fand Trainer Schmidt immerhin sein Lächeln wieder. Im Scherz warf er dem Union-Coach fehlende Kollegialität vor. "Ich habe daheim doch einen Punkt gegeben, da dachte ich schon, dass das zurückkommt", sagte Schmidt in Erinnerung an das 1:1 der Hinrunde. "Es tut mir leid, dass ich dir diesen Wunsch nicht erfüllen konnte", antwortete Fischer.

Mit jeweils 23 Punkten haben sich beide Bundesligateams ein Polster vor der Abstiegszone erarbeitet. Schmidt rechnet fest mit dem Klassenverbleib von Augsburg und Union. "Der Kampf ist noch lange nicht vorbei", sagte er und meinte mit Blick auf seinen Nebenmann Fischer. "Wir werden es beide mit unseren Mitteln machen und sicher unser Ziel erreichen, die Schweizer Connection."