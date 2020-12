Von Sebastian Fischer

Wer am Sonntagabend beim Schlusspfiff auf dem Rasen den entscheidenden Augsburger Fußballer des Tages suchte, der fand ihn nicht. Marco Richter hatte zwar in der Nachspielzeit per Kopfball aus dem Fünfmeterraum das Tor zum 2:2 gegen den FC Schalke 04 erzielt. Doch danach wechselte Trainer Heiko Herrlich den Angreifer, den er nach einer Stunde eingewechselt hatte, aus taktischen Gründen wieder aus, für den Verteidiger Reece Oxford. Wie die Augsburger sich danach trotzig über einen immerhin in Unterzahl erkämpften Punkt freuten und einer ihrer wohl begabtesten Offensivspieler wieder draußen saß, war das für alle Beteiligten eine durchaus symptomatische Szene.

Zwei Spiele vor der kurzen Winterpause ist der FC Augsburg sportlich an einem Punkt, an dem er in seiner nun fast neuneinhalb Jahre langen Bundesliga-Historie oft war: Ziemlich genau in der Mitte der Tabelle, noch zu gut für akute Abstiegssorgen. Der Abstand zu den Teams im Tabellenkeller, nicht nur an Punkten, sondern an Qualität bemessen, ist für die Augsburger auch in ihrer zehnten Bundesligasaison ein sehr respektabler Erfolg.

Aber es war zuletzt, wie schon in den vergangen Jahren immer mal wieder, die Rede von der "nächsten Stufe", die es zu erklimmen gelte, von dem Wunsch nach mehr als dem für Augsburg charakteristischen Konterspiel aus einer kompakten Defensive, von Lösungen im Ballbesitz. Nach sechs Punkten zum Saisonstart, Siegen bei Union Berlin und gegen Borussia Dortmund, hat der FCA von neun Partien nur noch eine gewonnen. Und das führt auch zur Situation des Kreativspielers Richter, dem gegen Schalke sein erstes Saisontor gelang.

Im Sommer 2019 war Richter für ein paar Wochen der bekannteste Augsburger Fußballer im Land

Im Sommer 2019 war er vielleicht, zumindest für ein paar Wochen, der bekannteste Augsburger Fußballer im Land, als er für die U21 bei der Europameisterschaft in Italien Tore schoss, seine Straßenfußballertechnik auf ungewohnt großer Bühne zeigte. Danach war er eine ganze Saison lang Stammspieler, stand in 26 Ligaspielen in der Startelf, in so vielen wie nie seit seiner Beförderung aus dem vereinseigenen Nachwuchs. Im Sommer dieses Jahres war dann von einem Wechselwunsch Richters die Rede, vom Interesse des 1. FC Köln, vom Beharren der Augsburger auf einer Ablösesumme, die der FC nicht zahlen wollte. Seitdem ist Richter kein Stammspieler mehr. In der Startelf stand er in dieser Bundesligasaison noch kein einziges Mal.

"Wir waren viel zu mutlos und haben uns lange Zeit keine Chancen erspielt. Da müssen wir uns deutlich steigern", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter nach dem 2:2 gegen den Tabellenletzten, das zwar unter dem Eindruck der Gehirnerschütterung des kurzzeitig bewusstlosen Schalkers Mark Uth stand und deshalb sportlich vielleicht nur begrenzte Aussagekraft hatte, aber sicher keine spielerische Weiterentwicklung zeigte. Der FCA trat eher auf die Defensive bedacht auf, was sich auch schon in der Aufstellung zeigte: Im offensiven Mittelfeld hinter Stürmer Florian Niederlechner spielte vor zwei defensiven Sechsern der defensivstarke Tobias Strobl.

"Wir brauchen wieder das Selbstbewusstsein, mutig nach vorne zu spielen", sagte Reuter, das beginne schon mit dem Spielaufbau, mit den Innenverteidigern also. Vielleicht könnte aber vorne auch Richter helfen, ein Spieler für überraschende Ideen und Kreativität. Hinter Daniel Caligiuri, dem besten Augsburger Torschützen und Vorbereiter, und dem zweitbesten Augsburger Scorer Ruben Vargas, 22, ist er derzeit zwar nur die logische dritte Wahl als Flügelspieler, aber er könnte auch in der Mitte spielen. War seine Rolle als Reservist und Joker zu Saisonbeginn noch plausibel, weil er nach einer Verletzung im Trainingsrückstand war, ist sie inzwischen schon eher überraschend - obwohl er Anfang Dezember eine Woche krank war und Antibiotika nehmen musste, wie Reuter betonte. "Ob es für 90 Minuten reicht, müssen die medizinische Abteilung und der Trainer entscheiden", sagte er am Sonntag.

Für das Spiel an diesem Mittwochabend (20.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld gelte das Vorhaben, die letzten und vorletzten Pässe in die Zwischenräume im Angriff von Beginn an mutiger zu spielen, sagte Trainer Herrlich am Dienstag. Dass Richter daran beteiligt sein wird, das könnte allein schon aus Mangel an Alternativen geschehen - vielleicht wie am Sonntag eher als Passempfänger denn als Passgeber. André Hahn fehlt nach einer Corona-Infektion weiterhin, auch der gelb-rot-gesperrte Mittelstürmer Niederlechner muss ersetzt werden. "Dann wird ein anderer die Position übernehmen", sagte Herrlich. "Marco Richter hat das auch schon sehr gut gemacht, als er reinkam."