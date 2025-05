Am Sonntag blieb es den zweiten Tag hintereinander ruhig beim FC Augsburg , jedenfalls nach außen. Neuigkeiten zur Nachfolge von Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic, von denen sich der Verein am Freitag nach einer mehrtägigen Saisonanalyse getrennt hatte, wurden nicht verkündet. Damit blieb es auch bei jenen Spekulationen, die sich schon seit geraumer Zeit halten: Sandro Wagner könnte beim FCA seinen ersten Cheftrainerposten in der Bundesliga bekommen. Nach dem Final Four der Nations League Anfang Juni wird der 37-Jährige seinen Job als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beenden. Augsburg gilt danach als mögliches oder sogar wahrscheinliches Ziel.

Sollte es so kommen, stünde der prominente und selbstbewusste Wagner auf jeden Fall für den Wunsch der Augsburger nach mehr Aufmerksamkeit und dem Abschied von jener Biederkeit, die das Bild des Klubs oft prägt. Als richtig aufregend wird der FCA fernab seiner Heimatstadt ja eher selten wahrgenommen. Geschäftsführer Michael Ströll formulierte deshalb schon oft das Ansinnen, das Graue-Maus-Image des Vereins abzustreifen. Letztmals war das gelungen, als sich die Augsburger zum ersten Mal für die Europa League qualifizierten und aus dieser erst im Februar 2016 beim FC Liverpool verabschiedeten. Mit der selbstironischen Kampagne „In Europa kennt uns keine Sau“ hatte der FCA seinerzeit ein buntes Bild von sich gezeichnet und einige Aufmerksamkeit erregt.

Seither ist der FCA wieder ergraut, was auch daran liegt, dass die erhofften Ausreißer nach oben in der Tabelle ausblieben und viel Abstiegskampf angesagt war. In den vergangenen Spielzeiten gab es unter Thorups Regie zwar zweimal die Gelegenheit, den Europapokal zu erreichen. Doch 2024 wurde diese Chance durch fünf Niederlagen hintereinander am Saisonende ebenso verpasst wie in dieser Spielzeit durch deren vier. Nur ein Sieg gelang in den vergangenen acht Partien, keine Mannschaft sammelte in dieser Zeit weniger Punkte. Dabei hatte der FCA zuvor in elf Ligaspiele in Serie nicht verloren und war sogar zwischenzeitlich 683 Minuten lang ohne Gegentor geblieben. Dieses Zwischenhoch bei den Ergebnissen reichte der Vereinsführung aber nicht, die sportliche Führung musste gehen.

Mehr Offensivfußball und mehr Talente: Unter Thorup konnte sich die Vereinsführung das nicht vorstellen

Zum Gesamteindruck zählte auch, dass der FCA die am wenigsten torgefährliche Mannschaft der Liga stellte. Kein Team erspielte sich weniger Chancen, für keine Mannschaft wurde eine geringere Torwahrscheinlichkeit ermittelt. Hinzu kam als Kritikpunkt, dass Thorup aus Sicht der Vereinsführung nicht genug auf den Nachwuchs gesetzt hatte. Im Zweifelsfall zog er routinierte Kräfte ebenso vor wie einen auf Sicherheit bedachten Spielstil. Dem Vernehmen nach habe Thorup in den jüngsten Gesprächen über die Zukunft auch keine grundlegenden Änderungen im Vorgehen erkennen lassen, wie auch Sportdirektor Jurendic. Aus ihrer Sicht stellt sich der Wunsch beim FCA nach mehr Offensivfußball und der verstärkten Integration von Nachwuchskräften als nur bedingt machbar dar. Jedenfalls dann, wenn der Klassenverbleib auch im bevorstehenden 15. Bundesligajahr erreicht werden soll.

Wer Ströll, der als CEO seit September 2023 die Verantwortung trägt, in den vergangenen Jahren zugehört hat, kann von dem harten personellen Schnitt kaum überrascht sein. Häufig formulierte er den Wunsch nach mehr. Er strebe nach dem Maximum und wolle „eine Kultur leben, die sich nicht zu schnell zufriedengibt“, sagte der 40-Jährige im April in der SZ. Man müsse ambitionierte Ziele haben, um etwas zu erreichen. Dabei verwies er auf die Konkurrenten aus Freiburg und Mainz, „die zeigen, dass man immer mal wieder in höhere Tabellenregionen vorstoßen kann“.

Als elementar für die Weiterentwicklung betrachtet Ströll, verstärkt Talente aus der Akademie zu integrieren. Man müsse „eine stärkere Durchlässigkeit in den Profikader erreichen“, um so auch Transfereinnahmen zu generieren. Zuletzt war das bei Arne Engels gelungen, den die Augsburger im Januar 2023 als 19-Jährigen für 100 000 Euro aus Belgien geholt und im August 2024 für elf Millionen Euro Ablöse an Celtic Glasgow verkauft hatten. Zum vollständigen Bild gehört indes auch, dass Engels die zweite Hälfte seiner Zeit beim FCA unter Thorup verbracht hatte. Der 55-Jährige war kurz nach Jurendic im Oktober 2023 nach Augsburg gekommen und hatte seither den höchsten Punkteschnitt aller FCA-Trainer seit dem Bundesliga-Aufstieg 2011 erreicht.

Ob Thorup der beste Coach der Augsburger in dieser Zeit war, ist umstritten. Zumindest aber war der höfliche Däne beim Publikum sehr beliebt. Vielleicht auch, weil er nicht polarisierte, sondern unauffällig auftrat.