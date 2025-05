Von Maik Rosner

Am Sonntag blieb es den zweiten Tag hintereinander ruhig beim FC Augsburg, jedenfalls nach außen. Neuigkeiten zur Nachfolge von Trainer Jess Thorup und Sportdirektor Marinko Jurendic, von denen sich der Verein am Freitag nach einer mehrtägigen Saisonanalyse getrennt hatte, wurden nicht verkündet. Damit blieb es auch bei jenen Spekulationen, die sich schon seit geraumer Zeit halten: Sandro Wagner könnte beim FCA seinen ersten Cheftrainerposten in der Bundesliga bekommen. Nach dem Final Four der Nations League Anfang Juni wird der 37-Jährige seinen Job als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beenden. Augsburg gilt danach als mögliches oder sogar wahrscheinliches Ziel.