Manuel Baum bleibt Trainer des Fußball -Bundesligisten FC Augsburg. Das gab der Klub am Mittwochabend bekannt. Nach einer erfolgreichen Saison wurde der Vertrag des 46-Jährigen, der ursprünglich nur als Übergangscoach eingesetzt worden war, um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

„Auch wenn die Planungen bei meiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere waren, so hat mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so viel Spaß gemacht, dass ich den eingeschlagenen Weg im Team gerne fortsetzen möchte“, wird Baum in einer Mitteilung zitiert: „Daher freue ich mich auf die kommenden Aufgaben nach der Sommerpause.“

Baum hatte die Augsburger als Nachfolger von Sandro Wagner aus dem Tabellenkeller an die Schwelle zum Europacup geführt, die Spielzeit beendete der FCA auf dem neunten Platz (43 Punkte). „Manuel hat im Herbst 2025 in einer schwierigen Phase gemeinsam mit dem Trainerteam den Turnaround geschafft. Mit einer starken Rückrunde haben wir zudem die drittbeste Bundesliga-Platzierung der FCA-Geschichte erreicht“, sagte Sportdirektor Benni Weber. Weber sieht daher eine „sehr gute Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.“



Nach dem Saisonfinale waren auch aus der Mannschaft nur lobende Worte zu hören. Baum sei „ein feiner Mensch“ sowie „ein sehr, sehr guter Trainer“, sagte etwa Michael Gregoritsch: „Ich glaube, die Leistungen auf dem Platz haben für sich gesprochen.“



Neben Cheftrainer Baum werden auch Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling als Co-Trainer sowie Benedikt Brust als Spiel- und Videoanalyst weiterhin in diesen Funktionen für den FCA tätig sein. Für die Besetzung der derzeit vakanten Position des Leiters Entwicklung und Innovation will der FCA „in aller Ruhe Gespräche führen“ und „nach der bestmöglichen Lösung suchen.“

Baum hat die Augsburger schon einmal länger, von Dezember 2016 bis April 2019, gecoacht. Anschließend betreute der gebürtige Landshuter die deutsche U20-Nationalmannschaft und für gerade einmal knapp drei Monate Schalke 04. Danach wurde Baum Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von RB Leipzig.