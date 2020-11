Von Thomas Gröbner

Es war eigentlich eine fabelhafte Woche für den Augsburger Felix Uduokhai bis dahin. Bundestrainer Joachim Löw hatte angerufen, um ihn zum Bald-Nationalspieler zu befördern, der FCA hielt sich am Samstag die Berliner ganz gut vom Leib, der Innenverteidiger fand sogar Zeit für einen Ausflug ins Mittelfeld. Doch mitten in das Hochgefühl gellte der schrille Pfiff von Schiedsrichter Frank Willenborg. "Unglücklich" fand sein Trainer Heiko Herrlich diese Aktion am Samstag, als Uduokhai eine Berliner Hereingabe erst knapp über der Grasnarbe mit dem Kopf abwehrte, sich dann aufraffte und ausholte mit der festen Absicht, den hoppelnden Ball Richtung Tribüne zu prügeln - aber stattdessen den Berliner John Cordoba traf.

Es war tatsächlich ein Unglück für alle Beteiligten: Cordoba musste verletzt ausgewechselt werden, den fälligen Strafstoß verwandelte Matheus Cunha (42.). Uduokhais Fauxpas leitete so das 0:3 der Augsburger ein. Für ihn war es aber auch ein Tag der Begegnung mit der Vergangenheit, die gut gekleidet in Person seines ehemaligen Trainers Bruno Labbadia daherkam. "Ich mag Felix sehr, sehr gern", sagte Labbadia. "Es ist keine Überraschung für mich, dass er Nationalspieler wird." Dabei war Uduokhai in den eineinhalb Jahren unter Labbadia oft zweite Wahl, Verletzungen warfen ihn zurück, am Konkurrenten John Brooks kam er nicht vorbei. Labbadia weiß: "Er hatte eine schwere Zeit in Wolfsburg."

Doch den 23-Jährigen scheint das nicht gebremst zu haben in seiner Entwicklung, im Gegenteil. In Wolfsburg sei er sozusagen zum Mann geworden, er habe "den Schritt vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen gemacht", hatte Uduokhai einmal im kicker erzählt. "Wichtig ist, dass ein junger Spieler nicht aufgibt, sondern für sich Schlüsse zieht", sagte Labbadia. Und was haben die beiden bei ihrem Wiedersehen besprochen? "Da hab ich ihn beglückwünscht. Weil er auch als Mensch ein ganz toller Mensch ist".