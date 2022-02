FC Augsburg:Peu à peu bedrohlichere Züge

Der FC Augsburg verliert gegen Freiburg und rutscht zunehmend tiefer in den Abstiegskampf. Die aktuelle Mängelliste ist lang und nächste Woche kommt der BVB. Manager Reuter findet Hoffnung in der eigenen Geschichte.

Von Maik Rosner, Augsburg

Gelassenheit versuchten die Augsburger hinterher auszustrahlen, doch die meisten ihrer Worte erzählten etwas anderes. Besonders groß fiel die Diskrepanz bei Stefan Reuter aus. "Total enttäuscht" sei man, "zu billig" sei das zweite Gegentor gewesen, "da pennen wir", sagte der Geschäftsführer des FC Augsburg. Außerdem benötige die Mannschaft "mehr Stabilität" und "weniger Gegentore", jedes davon tue gerade "extrem weh", zumal im Spiel nach vorne die Entschlossenheit fehle.

Reuter benannte in seiner Aufzählung nur die auffälligsten Defizite. Doch trotz dieser ernüchternden Bestandsaufnahme bemühte er sich um eine demonstrative Zuversicht, obwohl neben der eigenen 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den SC Freiburg auch die Ergebnisse der Konkurrenz nicht allzu viel Anlass dafür geboten hatten. Der Sieg der Bielefelder, das Unentschieden der Stuttgarter und die sich für den FCA zuspitzende Lage im Abstiegskampf? "Dass die Situation schwierig ist, das wissen wir. Das ist auch nichts Neues für uns", sagte Reuter betont ruhig, "die Mannschaft wird mit der Situation umgehen können. Es ist schon häufig der Fall gewesen, dass wir Drucksituationen hatten." Und diese habe man ja immer gemeistert.

Es ist auch ein Vertrauen in die eigene Geschichte, auf der beim FCA gerade der Optimismus beruht. Seit dem Aufstieg 2011 wurde die Versetzung in der Tat stets erreicht, zuweilen spät, aber eben zuverlässig. Wie in der vergangenen Saison, als ein 2:0 gegen Werder Bremen im letzten Heimspiel den Verbleib in der Bundesliga sicherte. Wegen dieser Erfahrung und dieser Resilienz sei er "auch jetzt zuversichtlich, dass die Mannschaft sich dagegenstemmt und mit der Situation gut zurecht kommt", sagte Reuter. Und doch kam er nicht umhin, eine beunruhigend lange Mängelliste zu erstellen nach der ersten Heimniederlage gegen Christian Streichs Freiburger im nun schon elften Bundesligajahr.

Bereits in der vierten Minute waren die Gäste in Führung gegangen, als Roland Sallai flankte und Nils Petersen mit dem Kopf vollendete. Michael Gregoritsch glich nach einem Konter mit einem platzierten Linksschuss aus rund 20 Metern zwar rasch aus (16.). Aber die Augsburger lagen ebenso schnell wieder hinten, weil sie bei einem kurz ausgeführten Freistoß unaufmerksam verteidigten. Christian Günters flache Hereingabe von rechts konnte Torwart Rafal Gikiewicz nicht festhalten, Freiburgs Innenverteidiger Nico Schlotterbeck schob den Abpraller ein (26.).

In den vergangenen acht Spielen gab es nur einen Sieg

"Die Tore waren ganz klar vermeidbar", befand Co-Trainer Reiner Maurer, der Chefcoach Markus Weinzierl wegen dessen Corona-Infektion vertreten hatte. Auch Maurer sah Anlass zu Optimismus, obwohl die Angriffsbemühungen in der zweiten Halbzeit zunehmend hilflos gewirkt hatten und abgesehen von zwei späten Chancen durch Gregoritsch und Alfred Finnbogason keine Gefahr entstanden war. Immerhin die "Leidenschaft" der Mannschaft konnte Maurer loben. "Wir sind dabei, positiv zu denken", sagte er, "ich denke schon, dass wir den Abstiegskampf zu einhundert Prozent angenommen haben."

Von den vergangenen acht Spielen haben die Augsburger allerdings nur eines gewonnen (2:0 gegen Union Berlin). Ihr Vorsprung auf den Vorletzten VfB Stuttgart beträgt zwar immerhin noch drei Punkte. Und auch die Abstiegskonkurrenz von Hertha BSC und Arminia Bielefeld befindet sich weiterhin in Reichweite. Dennoch nimmt das Tabellenbild für den Sechzehnten peu à peu bedrohlichere Züge an. Der kommende Sonntag wäre deshalb aus Sicht der Augsburger mal wieder ein guter Zeitpunkt für eine positive Überraschung. Dann kommt Borussia Dortmund zum FCA.