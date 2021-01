Von Maik Rosner

Viel wurde hinterher über den umstrittenen Foulelfmeter zum 0:1 und die gelb-rote Karte für Marco Richter gesprochen, doch Rafal Gikiewicz beschäftigten andere Themen mehr. Gewiss, auch der Torwart des FC Augsburg erkannte im Strafstoß zu Beginn und im Platzverweis gegen Ende maßgebliche Szenen, die am Sonntag zum 1:4 (0:2) gegen den VfB Stuttgart geführt hatten, gegen das nun beste Auswärtsteam der Bundesliga. Und doch konzentrierte sich der Pole in seiner Rückschau lieber auf die übergeordneten Ursachen für die deutlichste Niederlage dieser Saison in einem Spiel, für das eigentlich ein Fortschritt vorgesehen war. "Ich bin froh, dass ich nur vier Gegentore bekomme", sagte Gikiewicz, "unsere defensive Leistung ist kein Bundesliganiveau."

Das war für die Augsburger auch deshalb eine besonders ernüchternde Bestandsaufnahme, weil Trainer Heiko Herrlich seine Mannschaft zuvor aufgefordert hatte, im schwäbischen Vergleich mit dem Aufsteiger "zu zeigen, dass sie hungrig ist und den nächsten Schritt gehen möchte". Wer es positiv sehen wollte, konnte darauf verweisen, dass sich die Spieler durchaus an diesen Auftrag gehalten hatten. Sie hatten ja gezeigt, dass sie möchten. Allein, sie konnten nicht so richtig, weder mit einer Dreier-Abwehrkette in der ersten noch mit einer Viererkette in der zweiten Spielhälfte.

Herrlich kam deshalb nicht umhin, einen "Rückschlag" zu bilanzieren. "Die Durchschlagskraft hat uns vorne gefehlt", sagte er, auch nach Richters 1:2 kurz nach der Pause (46.): "Dann hatten wir eine Phase, in der wir dran waren, ohne dass wir eine große Tormöglichkeit hatten." Dass seine Elf nicht robust oder cool genug sei, um seinen Auftrag erfolgreich zu erfüllen, wollte Herrlich nicht bestätigen, zumal sie mutig aufgetreten sei, wie er erinnerte. Aber auch ihm blieb nur, auf jene Entwicklung zu hoffen, die er sich bei seinem Amtsantritt im März zum Ziel gesetzt hatte. "Jetzt hat es nicht funktioniert. Jetzt stehen wir einfach wieder auf und versuchen es von Neuem", sagte Herrlich. Und zwar am Samstag bei Werder Bremen.

Die Enttäuschung der Augsburger wurde durch den direkten Gegenschnitt zu den Stuttgartern noch größer. Denn das Spiel zeigte, dass dem FCA fehlt, was der VfB hat. Je nach Bedarf änderten die Gäste ihre Herangehensweise. Erst konterten sie überwiegend, woraus das 0:1 von Nicolas Gonzalez per Strafstoß (10.) resultierte und das 0:2 durch Silas Wamangituka nach einem Schnellangriff über den gesamten Platz in nur elf Sekunden hervorging (29.). Nach Richters 1:2 agierten die Gäste weniger abwartend, sondern nahmen sich zunehmend der Spielgestaltung an und sorgten durch Gonzalo Castros hübsch kreiertes 1:3 für die Vorentscheidung (61.). Spätestens nach Richters Platzverweis durch zwei Delikte binnen drei Minuten (76.) hätte Augsburg mehr Gegentore kassieren können als nur Daniel Didavis 1:4 (87.).

Es fügte sich ins Bild, dass Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo hinterher über die nötige Vielseitigkeit referierte. Mal gebe der Gegner Räume preis, mal müsse man sie kreativ öffnen, sagte er, weshalb der lehrbuchmäßige Elf-Sekunden-Konter zum 0:2 nicht typisch für sein Team sei. "Ich würde es nicht ein perfektes Tor nennen, sondern es ist eine Art von uns, ein Tor zu schießen", sagte er.

Aufs Kontern verstehen sie sich beim FC Augsburg auch. Es ist jener Stil, mit dem sie sich seit dem Aufstieg 2011 in der Bundesliga etabliert haben. Die anspruchsvollere Aufgabe, das Spiel zu gestalten und Torchancen in den engeren Räumen zu kreieren, lösten sie nun erneut nicht wie erhofft. "Wir haben es wieder verpasst, uns im Mittelfeld weiter oben zu festigen", klagte Daniel Caligiuri, "wir sind auf einem Weg, der noch lang ist." In Bremen werden sie einen neuen Anlauf nehmen, allerdings ohne den nun gesperrten Offensivspieler Richter. Immerhin hat Gikiewicz dann wieder Jeffrey Gouweleeuw vor sich. Gegen Stuttgart fehlte der Abwehrchef wegen einer Gelbsperre.