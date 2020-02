Tomas Koubek, 27, kassierte bislang in 19 Bundesliga-Spielen 38 Gegentore. Am 20. Spieltag fehlte er wegen einer Grippe erstmals in dieser Saison.

Martin Schmidt hat in dieser Woche eine bedeutsame Erkenntnis gesammelt, als er das Achtelfinale im DFB-Pokal verfolgte. "Werder lebt", verkündete der Trainer des FC Augsburg angesichts des Bremer Überraschungssieges gegen Borussia Dortmund. Es ist unter anderem die durchaus überraschende Vitalität des Abstiegskampf-Konkurrenten, den der FCA am vergangenen Wochenende mit 2:1 schlug, mit der Schmidt begründet, warum es in dieser Saison noch sehr schwer werden könnte, das Saisonziel Klassenverbleib zu erreichen. Er geht davon aus, dass man dafür 38 Punkte brauchen wird.

Augsburg hat schon 26 Punkte gesammelt, was ziemlich viel ist, wenn man sich noch mal in Erinnerung ruft, warum der FCA nicht mehr im Pokal dabei ist: Nach einer Niederlage in der ersten Runde gegen den (erst am Mittwoch gegen Union Berlin rausgeflogenen) Regionalligisten Verl startete Augsburg gruselig in die Saison. Inzwischen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz allerdings bereits neun Zähler. Und an diesem Freitag (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt soll wieder etwas hinzukommen. Das Spiel sei eines, "wo wir was holen sollten und müssen".

Im Sommer hatte zum wackligen Augsburger Auftreten maßgeblich auch der Torhüter Tomas Koubek beigetragen, den der Klub vor der Saison für siebeinhalb Millionen Euro von Stade Rennes verpflichtet hatte. Doch dem Tschechen, der in seinen ersten Wochen in Augsburg nicht austrainiert wirkte, ein paar Mal ziemlich grotesk patzte und zwischenzeitlich seinen Platz im Kader der Nationalmannschaft verlor, haben sie im Klub danach geradezu demonstrativ den Rücken gestärkt. Schmidt hat damit nun weitergemacht - es ist eines von vielen eher schönen Themen, die den Schweizer in diesen Tagen beschäftigen.

"Durch eine Krankheit verliert ein Spieler bei mir nicht seinen Stammplatz", sagte er dazu, dass Koubek gegen Bremen wegen einer Grippe gefehlt und ihn der Ersatzkeeper Andreas Luthe passabel vertreten hatte, was manchen Koubek-Kritiker vielleicht auf die Idee brachte, nun könnte ein langfristiger Torwartwechsel anstehen. Doch Koubek hat inzwischen an Souveränität gewonnen, und der Klub will ihn offenbar zu jener Stammkraft aufbauen, die seit dem Weggang von Marwin Hitz im Sommer 2018 fehlt. Koubek, 27, der am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainierte, spielt also, sobald er wieder fit ist.

Womöglich - wenn er "100 Prozent gesund" sei, wie Schmidt anmerkte - schon in Frankfurt. Dass man einen Stammplatz wieder zurückgewinnen kann, wenn man wieder gesund wird, zeigt ein anderes positives Beispiel: Stürmer Alfred Finnbogason, der sich im November an der Schulter verletzte und rund zwei Monate ausfiel, sei zuletzt "von Woche zu Woche" stärker geworden, sagte Schmidt. Gegen Bremen spielte er eine Halbzeit lang, dabei bereitete er ein Tor vor. Gegen Frankfurt allerdings, sagte Schmidt, benötige sein Team "Physis, Tempo, Laufstärke". Das deutet eher darauf hin, dass im Angriff Florian Niederlechner beginnen könnte.