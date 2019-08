11. August 2019, 18:31 Uhr FC Augsburg Reinfall in turbulenten Tagen

Der Bundesligist zeigt beim SC Verl leichtfertiges Favoriten-Verhalten, die Niederlage passt zur Unruhe im Verein.

Von Anna Dreher , Augsburg/München

Diese Woche hätte für den FC Augsburg und seinen Trainer Martin Schmidt so schön beginnen können. Mit diesem angenehmen Gefühl von Zufriedenheit, das einen nach einem Sieg durchströmt. Kaum jemand beim Fußball-Bundesligisten wäre überrascht gewesen, wenn diese Woche mit guter Stimmung begonnen hätte, weil wohl so gut wie jeder in Augsburg am Samstag fest mit dem schnörkellosen Erledigen dieser Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals gerechnet hatte: gegen den ostwestfälischen Regionalligisten SC Verl, vor 4398 Zuschauern in der Verler Sportclub Arena. Aber genau das war das Problem des Favoriten.

"Wir sind reingefallen gegen einen Underdog. Wir haben in den nächsten Wochen noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns", sagte Schmidt, 52, weit entfernt von Zufriedenheit nach diesem 1:2 (0:2), der ersten großen Überraschung des Wettbewerbs. Es war bereits die dritte Niederlage in der ersten Pokalrunde in den vergangenen sechs Jahren für den FC Augsburg, damit setzt sich eine unruhige Zeit im Klub fort.

Und es zeichnete sich früh ab, dass es so kommen würde. Als acht Minuten gespielt waren - und nachdem bereits ein erster Treffer von Verls Yannick Langesberg wegen Abseitsposition nicht anerkannt worden war (3.) - ging der Regionalligist in Führung: An einen Lupfer des allein in der Mitte durchgebrochenen Matthias Haeder kam der neue FCA-Torwart Tomas Koubek, erst kürzlich eingetroffen aus Rennes, noch reaktionsschnell mit einer Hand ran, über den Oberschenkel des neuen Verteidigers Marek Suchy landete der Ball aber doch kurios im eigenen Tor.

Tschechische Unglücks-Co-Produktion: Der neue Augsburger Torwart Koubek patscht den Ball ans Knie des neuen Verteidigers Suchy (li.) – Eigentor, 0:1. (Foto: Friso Gentsch/dpa)

Bezeichnend war, dass auf diesen frühen Weckruf von Augsburg keine direkte Reaktion kam - vom Regionalligisten hingegen schon: Ron Schellenberger erhöhte in der 23. Minute aus kurzer Distanz, 2:0.

Der FCA agierte daraufhin besser, aber es gelang nur der späte Anschlusstreffer durch André Hahn mit einem Foulelfmeter (83.). Nach Abpfiff wollten die Schwaben nur noch weg. "Der Flieger geht gleich", sagte Schmidt. "Es war ein typisches Pokalspiel. Für die Allgemeinheit ist das süß, für uns ist es sauer. Und ich bin es auch."

Jene kämpferische und spielerische Leistung, die Verl, dem Siebten der Vorsaison in der Regionalliga West, zum Start der neuen Ligaspielzeit offenbar gefehlt hatte (nur ein Punkt bisher), war gegen Augsburg plötzlich da: Verl dachte ja auch schon weiter als nur an dieses Spiel. Und dieses Eine-Runde-weiter-Denken hemmte den Außenseiter nicht, sondern stattete ihn mit größter Motivation aus. Verls Vorstandschef Raimund Bertels hatte nach der Auslosung der ersten Pokalrunde forsch gesagt: "Es gibt bestimmt attraktivere Gegner. Um dort hinzukommen, müssen wir eben versuchen, Augsburg zu schlagen."

Im siebten westfälischen Himmel: Verl-Torschütze Ron Schallenberg. (Foto: Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

Als Verl es letztmals in die erste Hauptrunde des Pokals geschafft hatte, war Bertels noch Trainer. Im August 2010 verlor seine Mannschaft 1:2 gegen 1860 München - mit Verls heutigem Coach Guerino Capretti, 37, in der Innenverteidigung. Nun konnten beide in anderen Positionen beobachten, wie der SC zum ersten Mal in der Klubgeschichte einen Erstligisten besiegte, nach 20 Jahren wieder in die zweite Runde einzog und dafür 351 000 Euro überwiesen bekommt. Jener Verein, für den einst Arne Friedrich und Roger Schmidt spielten und den deutsche Fußballprominente wie Heribert Bruchhagen, Dieter Hecking und Bernard Dietz trainiert haben. "Heute ist etwas ganz Besonderes passiert", sagte Capretti. "Wir wussten, dass wir das Spiel unseres Lebens machen müssen. Und das war schon ganz nah dran." Die Fans gingen gar einen Schritt weiter, auf einem Plakat stand: "Gemeinsam nach Europa!"

Über den Pokalsieg kann Augsburg dieses hohe Ziel, die Europa League, nicht mehr erreichen und es spricht momentan auch nicht viel für eine außergewöhnlich gute Ligasaison, die für den FCA am Samstag in Dortmund beginnt. Es sei denn, Schmidt kann sich mit seiner Elf bald wirklich auf Fußball konzentrieren. Mit dem Transfer von Martin Hinteregger zu Eintracht Frankfurt war erst nach langem Hin und Her der Trubel um den Innenverteidiger beendet (die Schwierigkeiten erinnerten an die vorherigen mit Mittelfeldspieler Caiuby). Damit war aber auch eine sportlich große Lücke aufgerissen. Vergangene Woche wurde mit der Verpflichtung des Tschechen Koubek immerhin die lange Suche nach einem Stammtorwart beendet, am Tag vor dem Pokalspiel verlieh man Kevin Danso in die Premier League zum FC Southampton, der von West Ham United geliehene Reece Oxford wurde übernommen. Angreifer Michael Gregoritsch war länger bei Werder Bremen im Gespräch. Einen Rechtsverteidiger sucht Manager Stefan Reuter immer noch.

Gegen Verl startete Schmidt dann mit sechs Zugängen: Koubek, Suchy, Florian Niederlechner, Mads Pedersen, Carlos Gruezo und Tim Rieder. Zum Tritt in die bekannte Falle der Selbstüberschätzung kam also mangelnde Abstimmung hinzu. Das wird sich bis Samstag nicht ändern, aber: "In Dortmund sind wir der Underdog", sagte Schmidt. "Und Dortmund wird sicher niemand unterschätzen."