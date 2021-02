Von Sebastian Fischer

Man tritt Laszlo Benes wohl nicht zu nahe, wenn man behauptet, dass er in der Bundesliga bislang noch nicht sonderlich tiefe Spuren hinterlassen hat. Der slowakische Nationalspieler, 23, lief in den vergangenen Jahren zwar immerhin schon 40 Mal für Borussia Mönchengladbach in der ersten Liga auf, wobei ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen, und sein linker Fuß gehört sicherlich zu den feineren Füßen der Branche. Doch die Akzente setzten auf seiner Position im zentralen Mittelfeld in Gladbach andere, besonders in jüngerer Vergangenheit: In dieser Saison spielte er bislang nur siebenmal. Insofern ist es durchaus eine ambitionierte Aufgabe, die sich ihm nun beim FC Augsburg stellt. Wenn man es etwas überspitzt formuliert, dann sollen seine Pässe nichts Geringeres schaffen, als neue Spielkultur zu erschaffen.

Augsburg, vor drei Begegnungen mit Spitzenteams nacheinander Tabellen-Dreizehnter mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz, ist eine der offensivschwächsten Mannschaften der Liga. Nur 20 Tore gelangen in 19 Spielen, bloß Arminia Bielefeld hat weniger Chancen herausgespielt. Dabei ist es schon seit längerer Zeit das Ziel beim FCA, sich gerade in dieser Disziplin weiterzuentwickeln. Er akzeptiere die Kritik, sagte Trainer Heiko Herrlich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Tabellen-Dritten VfL Wolfsburg an diesem Samstag. Und um die Probleme zu beheben, ist nun auch Benes da, ausgeliehen seit Montag und bis Saisonende. "Wir hoffen auf mehr Torgefahr durch ihn", sagte Herrlich. Schon gegen Wolfsburg sei er "eine Option".

Gegen den VfL fehlt in Stürmer Alfred Finnbogason weiterhin ein Spieler, der für Torgefahr sorgen könnte. Benes dagegen ist fit, er habe einen guten Eindruck im Training hinterlassen, gab Herrlich zu verstehen. "Direkt reinwerfen, direkt die Qualität nutzen?" Das sei nun die Frage, die sich dem Trainer stellt.

Zur Eingewöhnung könnte helfen, dass im Mittelfeld ein anderer früherer Gladbacher spielt: Tobias Strobl, in Augsburg seit vergangenem Sommer - und eher ein Spieler für defensive Aufgaben. An einem Tor war Strobl in dieser Saison jedenfalls bislang noch nicht beteiligt.