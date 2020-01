Mit bester Laune, aber noch ohne Zugang Eduard Löwen hat der FC Augsburg sein Trainingslager auf Malta bezogen. Nach einer längeren Anreise bat Coach Martin Schmidt (im Bild auf dem Podest) am Montagmorgen zur ersten Einheit auf der Mittelmeerinsel. Dort bereiten sich die Schwaben in dieser Woche auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vor, in der sie sich beschwingt von einem starken Spätherbst im Tabellenmittelfeld etablieren wollen. 25 Feldspieler und drei Torhüter traten die Reise an. Abwehrspieler Iago fehlte, der für Brasiliens U23-Auswahl nominiert wurde und bei einem Olympia-Qualifikationsturnier aufläuft. Maurice Malone und Reece Oxford blieben erkrankt in Augsburg. Es ist offen, ob und wann das Duo nachkommt.

Für Simon Asta, 18, war das Trainingslager am ersten Tag bereits beendet: Er riss sich das Kreuzband im linken Knie.

Auch Löwen verpasst mindestens den Beginn des Malta-Camps. Der 22 Jahre alte Allrounder wurde am Sonntag von Hertha BSC verpflichtet und für eineinhalb Jahre bis Ende Juni 2021 ausgeliehen. Darüber hinaus sicherten sich die Schwaben die Option, ihn danach fest verpflichten zu können. Löwen muss Anfang der Woche in Augsburg noch die sportärztlichen Untersuchungen bestehen; am Wochenende flog er vom Hertha-Trainingslager in den USA zurück nach Europa. Weitere Details zu dem Geschäft verrieten die Vereine nicht. Löwen war im Sommer für rund sieben Millionen Euro Ablöse vom Absteiger 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt und bestritt in der Hinrunde sieben Bundesligapartien, davon aber nur zwei von Beginn an. In Augsburg soll der gebürtige Rheinland-Pfälzer die Lücke schließen, die durch die Leihe des unzufriedenen Michael Gregoritsch an Schalke entstanden ist.

"Wir haben uns bereits im Sommer um eine Verpflichtung von Eduard Löwen bemüht. Daher freuen wir uns, dass der Wechsel nun, wenn auch mit einem halben Jahr Verzögerung, geklappt hat", sagte Augsburgs Geschäftsführer Stefan Reuter. Nach den Medizinchecks könnte Löwen nach Malta nachreisen. "Ich freue mich auf diese Herausforderung und hoffe, so schnell wie möglich zum Team stoßen zu können", sagte er. "Ich bin sicher, dass dies die beste Lösung für alle ist. Es ist schön, dass ich nun in Augsburg eine neue Chance bekomme, mich in der Bundesliga zu beweisen." Auf Malta stehen zwei Testspiele an: Am Donnerstag (15 Uhr) geht es gegen den heimischen Verein Hibernians FC, am Freitag (15 Uhr) ist der belgische Erstligist Cercle Brügge der Gegner.