Es war nur ein kleiner Moment der Anerkennung, doch er erzählte schon viel über Finn Dahmens Stellenwert beim FC Augsburg. Angreifer Sven Michel, 33, gerade vom 1. FC Union Berlin zum FCA gewechselt, sprach nach seinen beiden Toren beim jüngsten 3:1-Testspielsieg gegen Ajax Amsterdam auch über jene Chancen, die die Augsburger zugelassen hatten, ehe er anfügte: "Aber dafür haben wir auch Finn hinten drin."

Finn hinten drin - das hat sich gegen Ajax schon als sehr hilfreich erwiesen und soll zum Leitmotiv werden in der anstehenden Saison. Denn Dahmen, 25, in Wiesbaden als Sohn einer Engländerin und eines Deutschen zweisprachig aufgewachsen und im Besitz beider Staatsbürgerschaften, ist als neue Nummer eins eingeplant. Gegen Amsterdam unterstrich er mit starken Aktionen, warum. So stellen sich die Augsburger das auch vor, wenn sie in Süditalien am Samstag gegen US Salernitana und am Sonntag gegen Meister SSC Neapel ihre letzten Tests absolvieren. Dahmen will dann jenes Vorhaben untermauern, mit dem er in diesem Sommer ablösefrei vom 1. FSV Mainz 05 zum FCA übergelaufen ist. "Mein Ziel ist es ganz klar, Stammtorwart zu sein", sagt er.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass diese Zielsetzung auf Gegenseitigkeit beruht. Schon vor weit mehr als einem Jahr haben sich die Augsburger um Dahmen bemüht. Doch die Mainzer waren im Sommer 2022 nicht bereit, ihre Nummer zwei abzugeben. Nun ist Dahmen mit Verzögerung, aber "mit einem sehr, sehr guten Gefühl nach Augsburg gekommen". Zugleich weiß Dahmen, dass er der Herausforderung gerecht werden muss, zur verlässlichen Konstante zu werden im Augsburger Tor. Nach einer solchen sehnen sie sich beim FCA, seit sich der langjährige Stammtorwart Marwin Hitz 2018 zu Borussia Dortmund verabschiedet hatte. Fabian Giefer, Andreas Luthe, Gregor Kobel, Tomas Koubek und zuletzt Rafal Gikiewicz hüteten danach das Tor, wirklich Ruhe kam in das Thema jedoch nie. Gikiewicz war in den vergangenen drei Spieljahren zwar die klare Nummer eins, Debatten gab es dennoch. Starke Leistungen wechselten sich mit weniger guten ab. Zudem eckte er mehrmals mit seiner impulsiven Art an.

Von Dahmen sind Provokationen und aufbrausende Aktionen kaum zu erwarten. Ruhig und besonnen wirkt er, zielgerichtet und kontrolliert. Er weiß genau um jene Chance, die sich ihm nun bietet nach Jahren des Wartens. Erstmals in seiner Karriere steht für ihn in Aussicht, dauerhaft als Nummer eins in der Bundesliga zu spielen, vor Koubek, 30, und dem Talent Marcel Lubik, 19. Bei den FSV-Profis kam Dahmen nie lange zum Zug. In den vergangenen drei Spieljahren sammelte er nur 16 Pflichtspieleinsätze im Verein, davon 13 in der Bundesliga. Natürlich fehle ihm Spielpraxis, sagt Dahmen, dennoch habe er zuletzt in Mainz als Robin Zentners Vertreter gezeigt, "dass ich in der Bundesliga spielen kann. Jetzt will ich diese Glücksgefühle jagen, als Stammtorwart Spiele zu gewinnen".

Dahmen sei "wach, gut ausgebildet, aufmerksam, leichtfüßig", findet Kostmann - und mit dem Ball an Fuß "schon sehr gut"

Befragt man Marco Kostmann, den neuen Torwarttrainer des FCA, dann klingt viel Überzeugung und Vertrauen an, dass der Glücksjäger Dahmen sein Ziel erreichen wird. Dieser sei "wach, gut ausgebildet, aufmerksam, leichtfüßig", sagt der 57-Jährige. Zudem sei Dahmen mit dem Ball am Fuß "schon sehr gut". Aus Kostmanns Mund ist das ein großes Lob. In Bielefeld hatte er jahrelang den sehr spielstarken Stefan Ortega, einst Torwart beim TSV 1860 München, trainiert und ihm geholfen, jenes Niveau zu erreichen, das er seit 2022 ab und an bei Manchester City zeigen darf. "Bei Finn geht's um den Feinschliff", sagt Kostmann, man versuche, "ihn in der Bundesliga stabil zu platzieren" und wolle "ihn resilienter machen gegen Stress". Dauerhaft müsse man sehen, wie Dahmen "mit guten und weniger guten Aktionen umgehen wird und wie schnell er in Stressmomenten wieder in die Balance kommt". Diese mentale Stabilität ist ein zentrales Lernziel.

Erreicht Dahmen dies, sollte es auch mit den Glücksmomenten klappen. Mit diesen kennt er sich trotz mangelnder Spielpraxis bei den Mainzer Profis aus. Bei der deutschen U21-Nationalelf trug er als Stammtorwart 2021 maßgeblich zum Gewinn des EM-Titels bei. Für die Mainzer U23 gelang ihm 2018 das Kunststück, in der Regionalliga gegen die U23 des VfB Stuttgart zum 1:1 in der Nachspielzeit zu treffen, und zwar gewollt mit der Hacke. "Das war ein außergewöhnlicher Moment. Es wäre vielleicht noch cooler gewesen, wenn mir das in einem Bundesligaspiel gelungen wäre", sagt Dahmen. Sollte ihm das für den FCA glücken, stünde er in dieser Hinsicht schon mal in der Tradition von Hitz, der 2015 gegen Leverkusen in der Nachspielzeit das 2:2 erzielte.