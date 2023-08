Von Maik Rosner

Zwischendrin konnte man sich durch Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg an einen Fußballlehrer erinnert fühlen, dessen letzte Amtshandlung mehr als zwei Jahre zurückliegt. Ende Juni 2021 hatte Joachim Löw nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen England (0:2) seinen vor der EM angekündigten Rücktritt vollzogen. Aus seinen 15 Amtsjahren als Bundestrainer ist, wie Löw sagen würde, scho au sein Dialekt in Erinnerung geblieben und seine Betonung. Wenn Löw etwas sehr wichtig war, vielleicht sogar fast so wichtig wie sein geliebter Espresso, dann betonte Löw die Silben eines Wortes so deutlich und getragen, dass jede Silbe vor dem inneren Auge in Versalien aufleuchtete.

Genau das hat Maaßen am Freitag auch getan, als er zum wiederholten Male über das für ihn und den ganzen FCA sehr ärgerliche Aus im DFB-Pokal am vergangenen Sonntag bei der SpVgg Unterhaching (0:2) aus der dritten Liga sprechen sollte. Dabei wollte er nun nur noch über Augsburgs erstes Bundesligaspiel der Saison an diesem Samstag gegen Borussia Mönchengladbach reden. Maaßen, 39, holte Luft, ehe er ein Löwsches "AB-GE-HAKT" entsandte und mit ähnlicher Eindringlichkeit appellierte: "Blick jetzt nach vorne!" Man könne "immer wieder darauf herumreiten", sagte Maaßen genervt und erinnerte, den Auftritt mehrfach als "indiskutabel" kritisiert zu haben: "Ich habe jetzt 1000 Mal gesagt, dass es nicht gut war."

Für ihn geht es nun darum, sich gegen Gladbach besser zu präsentieren. Mehrere Änderungen in der Startelf wird Maaßen vornehmen, teils gezwungenermaßen, teils gewollt. Neben einigen Langzeitausfällen zählen Irvin Cardona (Rücken), Arne Maier (krank) sowie Patric Pfeiffer und Robert Gumny (beide gesperrt) zu den Absenzen. Innenverteidiger Felix Uduokhai könnte nach seiner überraschenden Vertragsverlängerung bis 2025 von den Umbauten profitieren.

Es ist schon vor dem Einstieg der Augsburger in die neue Bundesligasaison zu spüren, dass bei ihnen und Maaßen durch das überraschende Pokal-Aus eine zusätzliche Anspannung Einzug gehalten hat. Das liegt auch daran, dass die Agenda sehr herausfordernd ausfällt. Sie wirkt wie ein tückisch gesetzter Slalomkurs, auf dem der Skifahrer bereits einmal ausgehoben wurde und auf dem die Gefahr bei den folgenden Stangen groß ist, einzufädeln. Nach dem Spiel gegen Gladbach steht die Partie beim FC Bayern an. Sollte es zwei Liganiederlagen setzen, würde danach gegen Bochum schon sehr viel Druck auf den Augsburgern lasten. Zumal es nach den anschließenden Länderspielen nach Leipzig geht.

Neben der jüngsten Vergangenheit spielt nun auch die etwas länger zurückliegende als Warnung mit

Maaßen will verständlicherweise nicht so weit denken, sondern nur an das aktuelle Spiel, und das voller Optimismus. "Wir brauchen und wir wollen unbedingt einen positiven Saisonstart, wollen das Spiel zu Hause gewinnen", sagt er. Darin enthalten ist aber auch die Ahnung, wie knifflig die Situation zu Beginn seines zweiten Amtsjahres mit der nochmals verjüngten Mannschaft werden könnte, wenn es nun nichts werden sollte mit dem Erfolgserlebnis. Umso mehr nimmt er seine Belegschaft in die Pflicht. "Grundtugenden" verlangt er von ihr, "man muss bereit sein zu laufen, mehr zu laufen als der Gegner", trotz der angekündigten 33 Grad Celsius.

In der Vorbereitung hatte Maaßen den Schwerpunkt auf die fußballerische Weiterentwicklung gelegt, auf Kreativität und Variabilität. "Aber wichtig ist immer, dass man das in die richtige Reihenfolge bringt", erinnert er nun, "erstmal ist eine gewisse Kompaktheit der Schlüssel, dann auch eine Laufstärke, eine Zweikampfstärke, ein Leben auf dem Platz", also miteinander zu sprechen und sich gegenseitig anzufeuern, "dann kommt der zweite Parameter, und das ist das Spiel mit dem Ball." Maaßen betonte es zwar nicht in Löwscher Diktion, aber man konnte sich das so denken: "Die GRUND-TU-GEN-DEN sind das, was wir jetzt auf jeden Fall sehen wollen."

Neben der jüngsten Vergangenheit spielt nun auch die etwas länger zurückliegende als Warnung mit. Nach ihrem letzten Bundesligaspiel der vergangenen Saison, der 0:2-Niederlage in Gladbach, hatten die Augsburger ihre Versetzung in ihr 13. Bundesligajahr nicht sich zu verdanken. Sondern der TSG Hoffenheim, die beim 1:1 in Stuttgart einen Heimsieg des VfB verhindert hatte. Auch das ist abgehakt. Aber nicht vergessen.