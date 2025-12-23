Nach der Trennung von Sandro Wagner wird Interimslösung Manuel Baum den FC Augsburg bis zum Saisonende betreuen. Ursprünglich hätte der Leiter Entwicklung & Fußballinnovation den Bundesligisten nur für drei Spiele bis zur Winterpause coachen sollen. Nach vier Punkten und der Stabilisierung der Mannschaft verkündeten der FC Augsburg und Baum jedoch die überraschende Wende in der Trainerfrage am Tag vor Weihnachten. Zunächst hatte die Bild darüber berichtet. Im Sommer will Baum dann wieder auf seinen Funktionärsposten zurückkehren.„Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist. Er genießt unser volles Vertrauen und wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Nachdem er unsere Mannschaft Anfang Dezember übernommen hat, hat er sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen“, sagte der Augsburger Geschäftsführer Michael Ströll. Ähnlich sieht es Baum: „Die Arbeit mit unserer Mannschaft hat mir große Freude bereitet. Daher freue ich mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können. Bis dahin werden wir nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.“Nach der Trennung von Wagner Anfang Dezember übernahm Baum für drei Spiele – das war der eigentliche Plan. Der 46-Jährige stabilisierte die Mannschaft mit einem „Keep it simple“-Konzept und führte sie bei seinem Erstliga-Comeback als Trainer in den Partien gegen Bayer Leverkusen (2:0), in Frankfurt (0:1) und gegen Werder Bremen (0:0) zu insgesamt vier Punkten. „Die Sachen an der Seitenlinie machen Spaß – wie die ein paar Meter weiter oben“, bemerkte Baum nach dem Heimspiel gegen Bremen und ließ durchblicken, wie viel Freude er wieder als Coach habe. „Ich bin unfassbar dankbar, überhaupt eine Rolle in dem Fußball zu haben. Welche es dann ist, ist mir eigentlich egal.“