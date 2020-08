Der FCA startet ohne die beiden Torhüter in die Vorbereitung. Giefer schließt sich Zweitligaufsteiger Würzburg an, Luthe soll bei Union Berlin im Gespräch sein.

Von SZ, dpa

37 Mann sind derzeit im Kader des Fußball-Bundesligisten aufgelistet, es gilt also erst einmal, ihn zu verkleinern. "Wir sind mit dem einen oder anderen Spieler natürlich noch im Gespräch, ihn vielleicht abzugeben oder auszuleihen", hatte Manager Stefan Reuter angekündigt. Und beim Trainingsauftakt am Montag waren dann von den fünf Torhütern zwei schon nicht mehr dabei, ihre Verträge wurden bereits aufgelöst: Dass Andreas Luthe (rechts) und Fabian Giefer (links) trotz laufender Verträge keine Rolle mehr spielen würden in den Planungen, hatte sich schon abgezeichnet.

Luthe wechselt nun zu Union Berlin - also zu jenem Ligakonkurrenten, dessen bisherigen Stammkeeper Rafal Gikiewicz der FC Augsburg abwarb. Giefer, 30, die bisherige Nummer drei, geht zum Zweitligaaufsteiger Würzburger Kickers. "Es steht außer Frage, dass er mit seinen enormen Erfahrungswerten, die er auf all seinen Stationen in der Bundesliga gesammelt hat, für unsere junge Mannschaft ein ganz wichtiger Faktor ist", sagte Kickers-Trainer Michael Schiele. Giefer sei für ihn "ein herausragender Torhüter". Würzburgs Vorstandschef Daniel Sauer bedankte sich beim FC Augsburg für ein Entgegenkommen finanzieller Art: "Ansonsten, das muss ich auch so offen und ehrlich sagen, wäre für uns so ein Transfer nicht stemmbar gewesen."

Der Abschied von Luthe, der 2016 vom VfL Bochum zum FCA gekommen war und es trotz guter Leistungen nie dauerhaft zu einem Stammplatz brachte, sorgt bei den Anhängern für Bedauern - der 33-Jährige war nicht nur für seine Mitspieler eine Identifikationsfigur, sondern auch in der Stadt; er engagierte sich unter anderem bei eine Initiative, die sich um benachteiligte Kinder kümmert.

Nach den Torhütern muss der überfüllte FC Augsburg natürlich auch noch ein paar Feldspieler abgeben. Der zuletzt an den Drittligisten 1860 München ausgeliehene Mittelfeldspieler Tim Rieder wird ebenfalls mit Würzburg in Verbindung gebracht; Zweitligist Regensburg soll an einer Leihe von Sechser Felix Götze interessiert sein. Auch die Mittelstürmer Sergio Cordova und Julian Schieber sowie Mittelfeldspieler Georg Teigl und Verteidiger Kevin Danso zählen laut der Augsburger Allgemeinen zu den Kandidaten, die sich noch verabschieden könnten.