Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss vorerst auf Tomas Koubek verzichten. Der Ersatztorwart wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem hatten Reece Oxford, Niklas Dorsch und Daniel Klein vor dem Trainingsauftakt am Donnerstag unklare Tests. Sie befinden sich nach Vereinsangaben vorerst in häuslicher Isolation. Trainer Markus Weinzierl geht angesichts der als sehr ansteckend geltenden Omikron-Variante davon aus, dass er und seine Kollegen in der Fußball-Bundesliga in den kommenden Wochen viel improvisieren müssen. "Fußball ist immer ein Glücksspiel, aber das kommt jetzt noch dazu", sagte der 47-Jährige am Donnerstag nach dem ersten Training nach der Winterpause. "Es wird in den nächsten Wochen alle treffen. Es wird da unterschiedliche Glücksfaktoren geben. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel Pech haben." Erst am Montag erwartet der FCA die Südamerikaner Iago, Carlos Gruezo und Sergio Cordova im Mannschaftstraining. Dann soll auch der lang verletzte Alfred Finnbogason zurückkehren. Dafür stehen Felix Uduokhai und Florian Niederlechner wieder zur Verfügung.