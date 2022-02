Von Gerhard Fischer, Augsburg

Der Kasperl war kaum zu verstehen. Er war zwar auf der Videowand des Stadions zu sehen, aber seine Stimme schepperte - vermutlich irgendwas mit der Technik. Immerhin konnte man hören, wie der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste um kurz nach 15 Uhr seinen Tipp für das Spiel abgab: FC Augsburg gegen Union Berlin 2:0.

Um kurz nach 17 Uhr war das Spiel vorbei, und es endete, wie der Kasperl es vorausgesagt hatte: 2:0 für den FCA. Er könnte glatt die Tier-Orakel bei internationalen Wettbewerben ersetzen - Krake Paul, bei der WM 2010 ungewöhnlich erfolgreich, ist ja leider gestorben.

Die beiden Mannschaften hatten vor dem Spiel natürlich andere Themen. Augsburg war seit fünf Spielen sieglos und auf den Relegationsplatz abgerutscht. Würde die Wende gelingen? Und falls ja: wie? Bei Union Berlin war die sehr große Frage: Würde das Team den Weggang von Max Kruse verkraften, der zu den ungewöhnlich erfolglosen Wölfen nach Wolfsburg gewechselt war?

Trainer Markus Weinzierl und sein FCA hatten sich eine Strategie zurecht gelegt, die man früher Überfallkommando genannt hätte; heutzutage spricht man, zumindest im Fußball, von aggressivem Pressing oder hohem Anlaufen. "Wir wollten dem Gegner keine Luft zum Atmen lassen", sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch im martialischen Duktus. "Und damit haben wir ja auch das 1:0 erzwungen."

Wer unter Druck gerät, macht bekanntlich Fehler, und es war Andreas Luthe, der patzte. Die beiden Vereine hatten ja im Sommer 2020 die Torhüter getauscht: Rafal Gikiewicz ging von Union zum FCA, Luthe von Augsburg nach Berlin. Nun kam Luthe für einen Tag zurück, und er hatte ein Geschenk dabei: In der 16. Minute spielte er den Ball in die Abwehrmitte, was bei den Todsünden im Fußball gleich nach dem Eigentor kommt. Arne Maier fing Luthes Flachpass ab, passte unverzüglich vors Tor, wo zwei Augsburger frei standen. Gregoritsch schob den Ball neben Luthe ins 7,32 Meter breite Gehäuse, was so einfach war, dass es vermutlich auch der Kasperl geschafft hätte.

Die Augsburger waren erstaunlich ballsicher, sie rannten viel und sie rannten schnell (alleine der starke Michael Gregoritsch zog nach Angaben von Weinzierl "38 bis 40 Sprints in 50 Minuten Nettospielzeit" an), und sie schafften es immer wieder, in die sogenannten Schnittstellen der Berliner Abwehr zu spielen, so dass sich prächtige Schusschancen ergaben; einmal zog Florian Niederlechner frei stehend ab, Luthe gab sich geschlagen, aber Christopher Trimmel rutschte auf der Torlinie in den wuchtigen Schuss und wehrte ihn mit dem Unterschenkel ab (24.). Vorne war Union zwar nominell gut besetzt, mit Andreas Voglsammer, Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker, aber es fehlten die Aura und das Auge von Max Kruse. Die Berliner wirkten im Angriffsspiel, als seien sie von ihrem guten Geist verlassen.

"Ohne Effizienz und ohne Kaltschnäuzigkeit"

Das 2:0 hätte früher fallen müssen, es fiel aber erst in der 59. Minute, in einer Drangphase der Gäste. André Hahn zog aus 25 Metern ab, es war ein Schuss, bei dem man schon kurz nach dem Abfeuern wusste: Das Ding wird genau in den Winkel passen. Luthe tat der Ästhetik des Augenblicks den Gefallen, dass er schön flog und die Hand nach dem Ball reckte, und so entstand das wunderschöne Bild eines Tor des Tages.

Die Gäste trugen danach einige gefällige, technische ansprechende Angriffe vor, aber letztlich spielten sie "ohne Effizienz und ohne Kaltschnäuzigkeit", wie ihr Trainer Urs Fischer meinte, aber er hätte auch sagen können, sie spielten "ohne Max und ohne Kruse". Die beste Chance hatte Kevin Behrens in der Nachspielzeit, doch Gikiewicz hielt den Ball sicher und rettete den 2:0-Tipp des Kasperls.

FCA-Trainer Markus Weinzierl und FCA-Manager Stefan Reuter lobten bei der Pressekonferenz weitgehend wortgleich, dass ihre Mannschaft griffig, gierig, mutig und konzentriert gespielt habe, und auf die Reporterfrage, warum sie das nicht öfter täte, antwortete Weinzierl: "Wir haben eine junge Mannschaft, die sich in der Entwicklung befindet - da sind Höhen und Tiefen normal."

Berlins Trainer Fischer wurde - natürlich - auf Kruse angesprochen. Er sagte zunächst geduldig, dass Kruse ein "Unterschiedsspieler" sei. Dann wollte ein Journalist wissen, "ob die Debatte über Max Kruse Union nun bis zum Ende der Saison begleiten" werde, und diesmal zogen sich Fischers Augenbrauen zusammen. Er war deutlich zu verstehen, als er sagte: "Das hängt doch von Ihnen ab - stellen Sie diese Fragen nicht mehr!"