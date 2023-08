Von Maik Rosner

Die Zahl des FC Augsburg erscheint im Bundesligavergleich recht gut, doch sie ist eine optische Täuschung. Am Freitag ließen sich beim Durchzählen im Kader sechs Spieler entdecken, die aus der eigenen Jugend stammen. Doch erstens wird diese Zahl bis zur Transferfrist am 1. September kaum Bestand behalten. Und zweitens machen diese sechs von aktuell noch insgesamt 35 Spielern zwar gut 17 Prozent des Profikaders aus, ihre Einsatzquote in der Mannschaft des Trainers Enrico Maaßen wird aber mit diesem Anteil nicht mithalten können.

Es ist bei den meisten dieser sechs Spieler sehr unwahrscheinlich oder sogar ausgeschlossen, dass sie am Sonntag im DFB-Pokal beim Drittligisten SpVgg Unterhaching und im weiteren Verlauf der Saison auf nennenswerte Pflichtspielanteile kommen werden. Das betrifft den dritten Torwart Marcel Lubik, 19, der für die U23 in der Regionalliga eingeplant ist. Zudem steht Angreifer Maurice Malone, 22, vor dem Absprung. Auch mit Raphael Framberger, 27, ist in dieser Saison kaum zu rechnen. Der Rechtsverteidiger war im Juli nach seinem dritten Kreuzbandriss operiert worden, in einigen Monaten steht ihm ein weiterer Eingriff bevor.

Bleiben aus dem Sextett Jozo Stanic, 24, Mert Kömür, 18, und Aaron Zehnter, 18. Für den Rechtsverteidiger Stanic dürfte es weiterhin schwierig werden bei den Augsburger Profis. Der Linksverteidiger Zehnter gehörte in der vergangenen Saison bereits zum Profikader, er kam auf eine Spielminute in der Bundesliga und drei Minuten im DFB-Pokal. Die besten Aussichten auf Einsatzzeit hat wohl Mittelfeldspieler Kömür. Aus der Jugend des TSV 1860 München war der Dachauer 2019 zum Nachwuchs des FCA übergelaufen. Im Februar erhielt er seinen ersten Profivertrag. Die lange Laufzeit bis 2027 unterstreicht, dass die Augsburger dem deutschen Juniorennationalspieler viel zutrauen, wenn seine Entwicklung so weitergeht.

Detailansicht öffnen Jugendnationalspieler Mert Kömür (re.), hier im Testspiel gegen den Serie A-Klub US Salernitana, dürfte gute Chancen haben im Profikader des FCA. (Foto: Alessandro Garofalo/LaPresse/Imago)

Das wäre ganz im Sinne des neuen Sportdirektors Marinko Jurendic, 45, wenn beispielsweise Kömür oder Zehnter langfristig eine Bilanz vorweisen könnten wie Framberger, das derzeit einzige Augsburger Eigengewächs im Kader mit nennenswerter Bundesligaerfahrung (84 Einsätze). Der Schweizer Jurendic, seit 1. August im Amt, hat sich in den vergangenen fünf Jahren beim FC Zürich als U21-Trainer und später als Sportdirektor den Ruf erworben, vielen Talenten aus dem Nachwuchs zum Sprung in den Profikader zu verhelfen. Auf rund 50 Prozent belief sich dort zwischenzeitlich ihr Anteil. Eine "Riesenzahl", sagt Jurendic und versucht, die Erwartung zu bremsen, beim FCA auch nur annähernd eine ähnliche Quote zu erreichen. "Ich kann das nicht versprechen, dass das zeitnah hier in Augsburg der Fall sein wird", sagt er. Zugleich möchte Jurendic sehr wohl "die Durchlässigkeit in die Profimannschaft sicherstellen".

"Wir müssen im Gesamtkonstrukt eine gemeinsame Philosophie haben und diese Philosophie von oben bis unten durchziehen."

In der vor einem Jahr eröffneten Paul-Renz-Akademie, dem neuen Nachwuchsleistungszentrum der Augsburger, gelte es, auch inhaltlich die Bedingungen weiter zu verbessern, "damit der Schritt vom Nachwuchs in die erste Mannschaft möglich ist", sagt Jurendic. Die Augsburger haben in den vergangenen Monaten mit der Verjüngung ihres Profikaders bereits einen konzeptionellen Kurswechsel vollzogen. Jurendic soll diesen nun nachhaltig fortführen, und er hat klare Vorstellungen davon, was dafür nötig ist. Dazu zählt für ihn auch, die Talente per Leihe auf eine Zwischenstation zu Vereinen in der zweiten oder dritten Liga zu schicken. Erst wenn sie sich dort als Stammkräfte etablieren, sei der Sprung zu den Augsburger Profis realistisch, findet Jurendic.

Man müsse nun "Strategien entwickeln" und ein "gutes Talentmanagement" erreichen. Es dürfe zudem nicht sein, "dass die erste Mannschaft eine Philosophie hat und die Akademie eine andere", sagt er und hebt beide Hände, um seine Zeigefinger neben den Schläfen kreisen zu lassen: "Wir müssen im Gesamtkonstrukt eine gemeinsame Philosophie haben und diese Philosophie von oben bis unten durchziehen." Eine solche zu implementieren, ist eine seiner vielen Aufgaben. Das Sagen haben wird er im kompletten sportlichen Bereich, also auch im Profikader von Trainer Maaßen und dessen Stab. Die Geschäftsführer Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen) tragen eine Hierarchieebene über Jurendic die Gesamtverantwortung.

"Jure", wie sie ihn beim FCA bereits nennen, sei "ein absoluter Mehrwert" für den Verein, findet Reuter und verweist auf dessen Vita als ausgebildeter Pädagoge, ehemaliger Spieler und Trainer. Jurendic spricht neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Kroatisch, Italienisch versteht er darüber hinaus sehr gut. Helfen bei der verstärkten Verzahnung zwischen Profi- und Nachwuchsabteilung soll ihm Heinz Moser, 55, der seinen Dienst beim FCA am 1. September antreten wird. Jurendic hatte den Wunsch geäußert, seinen langjährigen Vertrauten mitbringen zu dürfen. Bis zu Mosers Arbeitsbeginn wird sich im Augsburger Profikader der Anteil von Spielern aus dem vereinseigenen Nachwuchs aller Voraussicht nach aber erst einmal reduzieren.