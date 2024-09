Jess Thorup musste am Freitag ein paar knifflige Aufgaben lösen. Vor diese gestellt worden war der Trainer des FC Augsburg von einigen Vereinsmitgliedern, die ihre Fragen nach der offiziellen Presserunde in einer „Mitglieder-Pressekonferenz“ erfrischend offen vortrugen. „Warum kassieren wir so viele leichte, billige Tore?“, wollte ein Mitglied wissen, garniert von dem Zusatz, die jüngsten Gegentore dürfe man nicht mal „in der D-Jugend“ bekommen.