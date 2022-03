Von Maik Rosner

Arne Maier stand mit einem Lächeln auf dem malträtierten Rasen, er sprach über ein Unentschieden, das sich für ihn fast anfühlte wie ein Sieg. "Wir haben uns den Punkt hart erkämpft", sagte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg und verwies freudig auf die Zuschauer: "Bei jedem gewonnenen Zweikampf wurde applaudiert." Schließlich sagte er: "Der Punkt geht für uns völlig in Ordnung, den nehmen wir mit, und ich denke, die Zuschauer gehen heute auch mit einem Lächeln nach Hause."

Es war kurz nach dem 1:1 des FCA gegen Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag eines dieser Field-Interviews bei Dazn, die eigentlich nicht erinnerungswürdig sind. Viele solcher Sätze hatte das Publikum ja schon oft gehört, teils wortgleich. Bei Maier, 23, passte die gefühlte Wiederholung allerdings gut zu seiner Gesamtsituation - und damit auch zu jenem Spiel, das an diesem Freitagabend für ihn und den FCA bei Arminia Bielefeld ansteht.

Es ist bei Maier ja ein bisschen wie für Bill Murray alias Phil Connors, der in einer bekannten Filmkomödie als Wettermoderator in einer Zeitschleife gefangen ist und immer wieder dasselbe erlebt. Wie im Film soll auch im echten Leben jedes Jahr am 2. Februar in der US-Kleinstadt Punxsutawney ein Murmeltier vorhersagen, ob der Winter weicht oder andauert. Bei Maier ist es der Abstiegskampf, der wiederkehrt, und spätestens seit Anfang Februar wissen er und die Augsburger, dass sie noch längere Zeit um die Versetzung bangen müssen. Statt "Und täglich grüßt das Murmeltier" grüßt Maier jährlich aus dem Keller.

Augsburg besitzt eine Kaufoption, Weinzierl hat sich schon für Maiers Verbleib ausgesprochen

Maier erlebt ja Altbekanntes: Das zähe Ringen im Souterrain der Liga hatte er bereits in der vergangenen Saison mit den Bielefeldern durchgemacht. Seit dem Sommer ist er nicht mehr an die Arminia ausgeliehen, sondern an den FCA. Doch sportlich hat sich nichts geändert. Maier steckt wieder mitten im Abstiegskampf, er freut sich über jeden ergatterten Punkt und über Zuschauer, die dankbar jubeln, wenn sich ein Spieler erfolgreich in einen Zweikampf wirft. So war das auch in Bielefeld, so wird es auch jetzt sein. "Freitagabend-Spiele auf der Bielefelder Alm sind immer etwas Besonderes", sagte Augsburgs Trainer Markus Weinzierl am Donnerstag, mit Flutlicht und rund 20 000 Zuschauern werde es "eine top Stimmung" sein. "Und da müssen wir uns wehren."

Für Maier ist es vor seiner Rückkehr zur Arminia, als erlebe er eine Saison von Neuem, nur mit einer anderen Mannschaft. So langsam entwickelt er sich ungewollt zu einem Spezialisten für den Abstiegskampf. Dabei galt Maier einst als eines der größten deutschen Talente mit der Aussicht auf eine Karriere unter ähnlich begabten Kollegen, die höhere Ziele verfolgen. Doch Maiers Karriere ist einfach abgebogen und hat ihn in den Punxsutawneys der Bundesliga rausgelassen. Daran hat auch der Gewinn des EM-Titels 2021 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft nichts geändert. Augsburg besitzt eine Kaufoption, Weinzierl hat sich schon für Maiers Verbleib ausgesprochen.

"Wer mehr Willen, mehr Zweikampfstärke hat, wird als Sieger vom Platz gehen", prognostiziert Weinzierl

Dabei lief es in Augsburg für Maier ähnlich schleppend an wie in Bielefeld. Erst kurz vor Mitte der Hinrunde, bei der 1:2-Niederlage in Dortmund, erlebte er sein Startelfdebüt. Zuletzt wurde er von einer Corona-Infektion zurückgeworfen und musste bei zwei Spielen zuschauen. Gegen Dortmund kehrte er zurück und bereitete Noah Sarenren Bazees Tor zum 1:1 auf eine Weise vor, die zum Abstiegskampf ebenso passt wie zu Maiers Vita. Er wollte den Ball mit einem anspruchsvollen Volley aufs Tor bringen. Maier traf den Ball nicht richtig, dafür aber so, dass dieser zu Sarenren Bazee sprang. Der Kollege lenkte Maiers verrutschten Schuss mit der Stirn ins Tor und sagte hinterher: "Super Ball von Arne."

Ihr Trainer erwartet nun ein "enges Spiel", das nicht durchs Personal oder System entschieden werde, "sondern durch die Haltung". Weinzierl wagte die Prognose: "Wer mehr Willen, mehr Zweikampfstärke hat, wird als Sieger vom Platz gehen." Maier wird besonders gefordert sein im Zentrum, zumal sein gewohnter Nebenmann Niklas Dorsch wegen einer Gelbsperre fehlt. Die vertrauten Sätze für den Abstiegskampf werden die Augsburger aber mitnehmen nach Bielefeld. Vielleicht kann Maier nach dem Spiel sogar seine Sätze vom Sonntag wortgleich wiederholen.