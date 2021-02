Von Maik Rosner, Augsburg

Am Montag mussten sie beim FC Augsburg feststellen, dass ihre Strategie nicht wirklich aufgegangen war. In den Zeitungen und auf den Internetseiten hatten die Debatten nichts von ihrer Schärfe verloren, im Gegenteil. Eine Handschrift von Trainer Heiko Herrlich sei in dessen bald einjähriger Amtszeit "nicht zu erkennen", kommentierte die Augsburger Allgemeine. Das Fachmagazin Kicker berichtete, für Herrlich werde die Luft "immer dünner" und verwies darauf, dass im "Umfeld des Vereins" bereits die ehemaligen FCA-Trainer Manuel Baum und Markus Weinzierl als Nachfolger von Herrlich im Gespräch seien.

Dabei hatten die Augsburger eine derartige Verschärfung der Debatten eigentlich ausbremsen wollen. Allen voran Stefan Reuter hatte sich darum nach der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg vom Samstag bemüht. "Bei uns stellt sich die Trainerdiskussion nicht", hatte der Geschäftsführer Sport in seiner Rolle als Herrlichs direkter Vorgesetzter in der ARD gesagt. Die Frage, ob sich etwas an dieser Jobgarantie nach den anstehenden Spielen beim Tabellenzweiten Leipzig an diesem Freitag und gegen den Fünften Leverkusen neun Tage später ändern könne, beantwortete Reuter mit einem "Nein".

Der als Ziel ausgerufene spielerische Fortschritt hat sich nicht eingestellt

Sehr eindeutig und unmissverständlich sollte das klingen. Es wurde aber auch deshalb als nicht ganz so eindeutig aufgefasst, weil Jobgarantien in der Branche erfahrungsgemäß zuweilen keine lange Haltbarkeit aufweisen. Auch deshalb bekommen der FC Augsburg und Trainer Herrlich gerade alle Begleiterscheinungen eines Negativtrends zu spüren, verschärfte Debatten inklusive. Zudem deutet der Spielplan eher nicht auf eine baldige Entspannung hin.

Beim FCA fühlen sie sich gerade von etwas zu viel Argwohn begleitet. Andererseits ahnte der erfahrene Reuter, 54, wohl schon, dass sich die Diskussionen nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Ligaspielen nicht so leicht einfangen lassen dürften. Zumal sie es ja auch im Verein durchaus selbstkritisch betrachten, dass sich der als Ziel ausgerufene spielerische Fortschritt der Mannschaft noch nicht eingestellt hat. Beim FCA betonen sie zwar zeitweilige und kleine Verbesserungen, Florian Niederlechner verwies zudem auf die Kontrahenten, gegen die sie zuletzt verloren hatten. Neben Wolfsburg waren das Dortmund und der FC Bayern, "also muss man auch irgendwo mal ein bisschen locker machen", befand der Stürmer. Andererseits war der FCA auch den Bremern (0:2) und Stuttgartern (1:4) teils deutlich unterlegen gewesen, nur gegen Union Berlin gelang zuletzt ein 2:1-Erfolgserlebnis.

Vom eigenen Anspruch, eine sorgenfreie Saison zu spielen und von der Hoffnung, positiv überraschen zu können, haben sie sich beim FCA zunehmend entfernt. Die beste Nachricht für sie ist derzeit, dass ihr Vorsprung auf Relegationsplatz 16 fünf Punkte beträgt. Doch im aktuellen Trend dürften sie sich so vorkommen, als säßen sie in einem Boot auf dem Lech und würden versuchen, gegen einen immer stärkeren Sog der gefährlichen Stromschnellen anzupaddeln. Noch ist nicht klar, wer dieses Kräftemessen gewinnt: die Augsburger Paddler oder der Wasserfall, der am Saisonende jene zwei bis drei Boote in die Tiefe stürzen lässt, deren Besatzungen am wenigsten erfolgsreich gepaddelt haben.

"Von der Punkteausbeute her stehen wir noch gut da", sagt Stürmer Niederlechner

Die Strecke mit 14 ausstehenden Spielen ist jedenfalls noch lang. Und beim FCA ahnen sie, dass sich Leipzig und Leverkusen als besonders turbulente Passagen auf ihrer zunehmend unruhigen Fahrt durch die zweite Saisonhälfte erweisen könnten. Zumal das Spiel gegen den Tabellendritten Wolfsburg den Eindruck vermittelt hatte, dass die Augsburger gerade ziemlich weit davon entfernt sind, ihre Lieblingsrolle mit Leben füllen zu können. Traditionell gefallen sie sich beim FCA ja als jener unangenehme Gegner, der überrascht. Was zu Beginn der Hinrunde mit dem 3:1-Sieg bei Union, dem 2:0 gegen Dortmund und dem 0:0 in Wolfsburg bestens funktionierte, gelang zuletzt kaum. Ganze drei nennenswerte Chancen kamen gegen Wolfsburg zusammen. Eine deutlichere Niederlage wäre gut möglich gewesen, wie unter anderem die beiden knappen Abseitsstellungen bei Treffern von Ridle Baku veranschaulichten. Da half es auch nur bedingt, auf die Formstärke des Gegners zu verweisen.

Niederlechner geht vorsichtshalber schon einmal davon aus, dass es keinesfalls leichter in Leipzig werden dürfte. "Von der Punkteausbeute her stehen wir noch gut da", sagte er, mahnte aber zugleich: "Wir müssen uns jetzt raffen und schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder einen Sieg holen und dass wir wieder Selbstvertrauen gewinnen." Das hofft auch Herrlich. Die medialen Debatten um seine Person versucht er auszublenden. Er konzentriere sich auf seine Aufgaben als Trainer, sagte er, "und nicht auf meine Befindlichkeiten". Das sollte wohl zum Ausdruck bringen, was Niederlechner zum Negativtrend etwas forscher formulierte: "Soll ich jetzt anfangen zu heulen? Morgen ist ein neuer Tag und dann geht's weiter."