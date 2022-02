Immer nur eingewechselt: 13 Kurzeinsätze mit insgesamt 162 Minuten stehen in der Saisonbilanz von Noah Sarenren Bazee (links). Gegen Dortmund erzielt er per Kopf seinen ersten Treffer.

Beim 1:1 des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund machen die Ergänzungskräfte Sarenren Bazee und Gruezo auf sich aufmerksam. Sie dürften auch im wichtigen Spiel in Bielefeld am Freitag gefragt sein.

Von Maik Rosner

Vor der Bank des FC Augsburg stand Noah Sarenren Bazee nach dem Spiel und knipste mit einem überreichten Handy ein paar Selfies. Der Ort für das kleine Fotoshooting hatte sich zufällig ergeben, auf dem Weg von einem Interview zum anderen. Zugleich passte es sehr gut in Sarenren Bazees Geschichte, dass er sich am Sonntagabend genau dort fotografierte, wo sich sein Stammplatz befindet und von wo aus er eine halbe Stunde zuvor aufgebrochen war, um dem FCA gegen Borussia Dortmund mit seinem Tor ein vielleicht noch sehr wichtiges 1:1 (0:1) zu ermöglichen.

Er versuche immer, wenn er eingewechselt werde, die Stammkräfte zu entlasten und der Mannschaft zu helfen, sagte Sarenren Bazee in einem dieser Interviews und äußerte sich auch sonst auffallend viel über die Kollegen, scheinbar im Widerspruch zu den Selfies. Keiner lasse sich hängen, man habe wieder einmal Moral gezeigt und lasse sich nicht unterkriegen. "Riesenlob an die Mannschaft, weil die es einfach auch toll gemacht und nicht aufgegeben hat", sagte Sarenren Bazee. Er klang fast ein bisschen zu selbstlos, und eher beiläufig fiel ein Satz, in dem er allein über sich sprach. "Ich freue mich natürlich riesig, dass es heute mit einem Tor belohnt wurde", sagte er über seine Anstrengungen. Es schien ihm eher unangenehm zu sein, über sich zu sprechen, jedenfalls direkt.

Seine anderen Sätze über das Kollektiv passten indirekt allerdings auch sehr gut zu seiner Geschichte. Gerade einmal 13 Kurzeinsätze mit insgesamt 162 Minuten stehen in dieser Bundesliga-Saison in seiner Bilanz. Immer wurde der 25-Jährige nur eingewechselt, meist als Rechtsaußen, zuweilen als Linksaußen, eben je nach Bedarf. Nur zeitweise einzuspringen, mal hier und mal da, fügt sich ins Gesamtbild seiner Zeit beim FCA, dem er sich für eine Ablösezahlung in Höhe von angeblich rund 1,7 Millionen Euro an Hannover 96 im Sommer 2019 angeschlossen hatte. In der vergangenen Saison kam Sarenren Bazee sogar nur auf fünf Bundesliga-Einsätze mit insgesamt 31 Minuten. In seiner ersten Augsburger Saison waren es immerhin zehn Einsätze und 378 Minuten.

Entscheidende Kleinigkeit: Gruezo erobert vor Sarenren Bazees Tor den Ball

Zur Stammkraft hat er es bisher nie gebracht, was auch mit einigen Blessuren und damit verbundenen Zwangspausen zu tun hat. In dieser Saison wurde er von einer Knieverletzung wochenlang zurückgeworfen. Doch was Sarenren Bazee nun über die Mannschaft sagte, das gilt auch für ihn: Er hat sich nicht aufgegeben, nicht unterkriegen lassen. Dafür stand dieser Abend, an dem ihm durch sein erstes Saisontor ausnahmsweise eine Hauptrolle zuteil wurde, geradezu symbolisch. "Der Junge hat sich das verdient. Es freut mich sehr für ihn", sagte Geschäftsführer Stefan Reuter, "er macht seit Monaten einen stabilen Eindruck. Er hat von der Physis zugelegt. Herrlich, wenn er sich mit so einer Aktion belohnt."

Detailansicht öffnen "Diese Gier, diese Leidenschaft brauchen wir": Gruezo zeigt, worauf es den Augsburgern ankommt. (Foto: M.i.S./Imago)

In der 70. Minute war Sarenren Bazee eingewechselt worden für den mit sechs Saisontoren erfolgreichsten Augsburger Michael Gregoritsch. Acht Minuten später erzielte Sarenren Bazee mit einem Kopfball sein erstes Saisontor. Es war die Pointe eines Spiels, in dem auch ein anderer Helfer aus der zweiten Reihe eine ganz wichtige Rolle eingenommen hatte. Zwölf Minuten vor Sarenren Bazee war Carlos Gruezo, 26, für Niklas Dorsch eingewechselt worden, weil dieser Gefahr lief, sich eine gelb-rote Karte einzuhandeln. Mit einer entschlossenen Grätsche gegen den Dortmunder Axel Witsel eroberte Gruezo vor Sarenren Bazees Tor den Ball und leitete so jenen schönen Angriff ein, durch den es auch gelang, sich in der Tabelle von Relegationsplatz 16 auf Rang 15 zu verbessern. "Das sind die Kleinigkeiten, durch die Spiele entschieden werden", lobte Trainer Markus Weinzierl die Balleroberung von Gruezo, "diese Gier, diese Leidenschaft, diese Zweikampfstärke brauchen wir." Gruezo, in der vergangenen Saison noch Stammkraft, war zuletzt ebenfalls mit Kniebeschwerden ausgefallen. Auch er spielte in dieser Saison meist eine Nebenrolle beim FCA.

Gut möglich, dass Gruezo nun im wichtigen Spiel beim Abstiegskonkurrenten Arminia Bielefeld am Freitagabend von Beginn an auflaufen darf, weil Dorsch seine fünfte gelbe Karte gesehen hatte und deshalb gesperrt fehlen wird. Gefragt sein dürfte auf der Alm auch Sarenren Bazee, ob nun ausnahmsweise von Beginn an oder wieder im Laufe des Spiels. Was er dort einbringen möchte, formulierte er schon am Sonntag in einem seiner Interviews rund um die Selfies. Er sprach dabei wieder nicht direkt über sich, sondern gab eine grundsätzliche Handlungsempfehlung. Sie lautete: "Das, was wir heute an den Tag gelegt haben, wieder an den Tag legen - und das jedes Spiel und in jeder Minute des Spiels." Hinzudenken ließ sich: egal in welcher Rolle.