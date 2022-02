Von Maik Rosner

Den Erfolg vermeldeten die Augsburger fast auf die Minute genau 51 Stunden nach dem Angebot. Alle Eintrittskarten aus dem freien Verkauf hatten Abnehmer gefunden, was schon deshalb eine Nachricht war, weil der FCA zuletzt mehrfach nicht alle verfügbaren Plätze in seiner Arena füllen konnte. Für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag aber haben sich 15 330 Zuschauer angekündigt, mehr sind wegen der Pandemie derzeit nicht erlaubt.

Es ist wie bei einem Festival, auf dem eine sehr bekannte Band auftreten wird: Der Zuspruch fällt hoch aus, die anderen Gruppen erscheinen eher als Nebensache. Auch die Verabredung mit dem BVB könnte manch ein Zuschauer für den verbliebenen Hauptact dieser Saison halten, weil in den Heimspielen danach die nicht ganz so prominenten Fußballer von Mainz, Wolfsburg, Hertha BSC, Köln und Fürth zum FCA kommen. Sportlich betrachtet verhält es sich für die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl allerdings umgekehrt. Der vermeintliche Hauptact ist eher als Vorgruppe zu betrachten für jene entscheidenden Begegnungen, die danach anstehen.

An Haalands Bundesligadebüt haben die Augsburger eindringliche Erinnerungen

Als wichtig erachten die Augsburger den Vergleich mit dem BVB natürlich dennoch, zumal die Chance auf eine Überraschung nach dem Aus der Dortmunder in der Europa League bei den Glasgow Rangers vielleicht nicht schlecht steht. Mit Angreifer Erling Haaland ist nach seiner jüngsten Blessur wohl noch nicht zu rechnen. Zudem beklagen die Westfalen mehrere angeschlagene und verletzte Spieler. Marco Reus könnte womöglich ebenfalls ausfallen. Sollte es so kommen, würde der Tabellenzweite die Augsburger Bühne ohne seine prominentesten Bandmitglieder betreten, also ohne Sänger Haaland und Gitarrist Reus, wenn man so will. "Haaland ist ein Unterschiedsspieler hoch zehn. Wenn er nicht dabei ist, wär's für uns besser", sagt Weinzierl und erinnert an das Bundesligadebüt des Norwegers in Augsburg im Januar 2020. Damals war Haaland beim Stand von 1:3 aus Sicht des BVB nach einer knappen Stunde eingewechselt worden. Am Ende siegten die Dortmunder 5:3, Haaland hatte drei Tore erzielt.

Den abstiegsbedrohten Augsburgern bleiben elf Spiele, um die Versetzung in ihre zwölfte Bundesligasaison zu erreichen. Ankommen dürfte es vor allem auf die Agenda nach Dortmund. In den weiteren zehn Spielen stehen ja Vergleiche mit sechs Mannschaften an, die derzeit zu den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf zu zählen sind. Neben Wolfsburg, Hertha BSC und Fürth sind das Bielefeld, Stuttgart und Bochum. Von den noch abstiegsgefährdeten Mannschaften steht einzig Mönchengladbach nicht mehr auf dem Programm des FCA. Die Spiele gegen die direkten Konkurrenten "werden's zeigen", prognostiziert Weinzierl, "wer gewinnt, wird auch in der Liga bleiben." Das Ergebnis nach 34 Spieltagen, "die Quittung", werde "in diesen Spielen festgelegt", und er gibt sich "sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in den Spielen hundertprozentig da sein werden." Verzichten müssen die Augsburger gegen Dortmund allerdings auf Robert Gumny (Bänderriss), André Hahn (Gelbsperre), Andi Zeqiri (Corona-Infektion) und Alfred Finnbogason (Adduktoren). Letzterem droht sogar die nächste längere Pause.

In den sechs Spielen der Rückrunde musste der FCA 14 Gegentore hinnehmen

Bereits am kommenden Freitag müssen die Augsburger in Bielefeld antreten, zu den weiteren Dienstreisen nach Stuttgart und Bochum kommen die Spiele beim FC Bayern und bei RB Leipzig hinzu. Es ist eine Agenda, in der Weinzierls Mannschaft ihr Erscheinungsbild oder zumindest ihre Rolle vom Außenseiter bis hin zum Favoriten ähnlich häufig wechseln muss wie ein Chamäleon sein Aussehen. Für alle Spiele des letzten Saisondrittels aber gilt, dass mehr Stabilität sehr hilfreich wäre. In den sechs Spielen der Rückrunde mussten die Augsburger 14 Gegentore hinnehmen, im Schnitt 2,3 pro Partie. Allein zehn waren es in dieser Saison in der Anfangsviertelstunde, die meisten aller Bundesligisten. "Fehler abstellen" und "90 oder sogar 95 Minuten hellwach sein", gab Geschäftsführer Stefan Reuter bereits nach der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen Freiburg am vergangenen Samstag in Auftrag und beklagte, das zweite Gegentor sei "viel zu billig" gefallen.

Weinzierl sah es wegen seiner Corona-Quarantäne im TV, erst am Mittwoch kehrte er zur Mannschaft zurück. "Wir haben viel zu viele Gegentore bekommen. Das ist das große Übel", sagt er nun übergeordnet. "Fahrlässig, teilweise auch naiv und zu weit weg" habe man zuletzt vor allem im Strafraum verteidigt, "da waren wir vor Weihnachten schon ein paar Schritte weiter". Die Defensive, fordert Weinzierl, "muss definitiv und sehr, sehr schnell besser werden. Das ist der große Ansatzpunkt am Sonntag." Für das Spiel gegen den BVB, bevor die direkten Konkurrenten auf die Augsburger warten.