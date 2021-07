Dem FC Augsburg kommt das frühe Aus der deutschen Olympia-Fußballer zugute - so steht dem Bundesligisten zum Pflichtspielstart trotz diverser Personalsorgen die Bestbesetzung in der Abwehr zur Verfügung.

Von Sebastian Fischer

Das frühe Aus der deutschen Mannschaft beim olympischen Fußballturnier haben sie beim FC Augsburg mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen. Natürlich waren sie enttäuscht, stellvertretend für ihre zwei nach Tokio entsandten Teilnehmer Felix Uduokhai und Marco Richter. Vielleicht hatten sie auch zumindest ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wie es sich für Bundesligisten gehörte: Es war ja der Unwillen diverser Erstligisten, ihre Spieler freizustellen, der den Kader von Trainer Stefan Kuntz arg dezimiert daherkommen ließ. Und obwohl zwei Augsburger mitspielten, waren das dem Wunsch von Kuntz gemäß noch zu wenige. Niklas Dorsch, Augsburgs Königstransfer als Zugang fürs defensive Mittelfeld, hatte seiner Nominierung zum Trotz kurzfristig zugunsten seines Klubs auf die Reise verzichtet.

Ohne das zu deutlich zu zeigen, haben sie sich beim FCA allerdings auch ein wenig gefreut, dass für Deutschland nach dem 1:1 gegen die Elfenbeinküste am Mittwoch schon nach drei Spielen Schluss war. "Ich hätte ihnen ein Weiterkommen gewünscht", sagte Markus Weinzierl dem Kicker über Richter und Uduokhai. "Aber als Trainer bin ich froh um diese Optionen." Denn es ist ja so: Nur mit Innenverteidiger Uduokhai, 23, hat Augsburg gerade eine konkurrenzfähige Abwehr.

Die Vorbereitung auf die elfte Bundesligaspielzeit der Vereinsgeschichte ist aus Augsburger Sicht eine mit Höhen und Tiefen: Zu den Höhen gehörte neben der Verpflichtung des begehrten U21-Europameisters Dorsch die Vertragsverlängerung mit dem Schweizer Ruben Vargas. Überhaupt ist die Aufbruchstimmung nach der Rückkehr des einstigen Erfolgscoachs Weinzierl im Abstiegskampf der vergangenen Saison groß. Zuletzt überwogen allerdings die Tiefen.

Da ist zunächst die Posse um Kevin Danso, nicht die erste dieser Art in Augsburg: Er ist weiterhin krankgeschrieben, so heißt es, und bleibt der Arbeit fern, seit er das Trainingslager in Tirol verließ. Das Feilschen um den von ihm gewünschten Transfer ist noch nicht vorbei. Nur als Spieler beim FCA dürfte er eher nicht mehr eingeplant sein. Reece Oxford, der nächste mögliche Innenverteidiger, soll nach einer Meniskus-OP später im August wieder fit sein. Mittelfeldspieler Tobias Strobl, der als Aushilfe eingeplant war, verletzte sich am Dienstag am Sprunggelenk. Im letzten Testspiel an diesem Samstag gegen Cagliari Calcio bleibt als einzige Option eine Bewährungschance für den jungen Frederik Winther, 20, auf der Position neben Kapitän Jeffrey Gouweleeuw. Zu der Reihe an Ausfällen passt auch, dass Flügelspieler Daniel Caligiuri positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Wenn es allerdings in einer Woche im DFB-Pokal beim Oberligisten Greifswald erstmals ernst wird, kann in der Abwehrmitte wohl die Optimal-Besetzung Gouweleeuw und Uduokhai auflaufen. Und Letzterer, Augsburgs wertvollster Spieler, soll in diesem Sommer auf jeden Fall bleiben, wenn es nach Weinzierl geht. "Wir brauchen ihn definitiv, er ist gesetzt und wichtig. Ein Abschied ist für mich kein Thema", sagte der Trainer.