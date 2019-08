6. August 2019, 18:44 Uhr FC Augsburg Große Lösung

Der bayerische Erstligist will nun das Vakuum schließen, das der Weggang von Marwin Hitz hinterlassen hat - und verpflichtet den tschechischen Torwart Tomas Koubek.

Von Thomas Hürner

An Expertise von Männern zwischen den Pfosten hat es dem FC Augsburg zu Beginn der vergangenen Rückrunde nicht gemangelt. Trainer des Bundesligisten war damals noch Manuel Baum, der als Spieler ein formidabler Torhüter im Amateurbereich gewesen ist, und im Januar wurde ihm dann der ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann als Co-Trainer unterstützend zur Seite gestellt, inzwischen ebenfalls entlassen. Außerdem verpflichteten die Augsburger damals den 21-jährigen Gregor Kobel als neue Nummer eins.

Aus dessen Leih-Engagement hätten sie in Augsburg gerne eine dauerhafte Zusammenarbeit gemacht. Aber die TSG Hoffenheim hatte etwas dagegen und verlieh Kobel lieber weiter an den VfB Stuttgart, weshalb sich der FCA in diesem Sommer auf die Suche nach neuer Torhüterexpertise machen musste. Sogar mit Kandidaten aus Leipzig (Yvon Mvogo), Sevilla (Sergio Rico) und Gelsenkirchen (Alexander Nübel)

wurde Augsburg in Verbindung gebracht. Das Vakuum, das der Weggang von Marwin Hitz zu Borussia Dortmund im vergangenen Jahr hinterlassen hat, sollte jetzt mit einer großen Lösung gefüllt werden, darüber waren sich Manager Stefan Reuter und der neue Trainer Martin Schmidt einig. Am Dienstagvormittag hat der Klub nun bekannt gegeben, dass diese große Lösung gefunden wurde: Tomas Koubek, 26, misst 1,98 Meter, er gewann in der vergangen Saison mit Stade Rennes den französischen Pokal im Finale gegen den Spitzenklub Paris Saint-Germain und spielte neunmal für Tschechiens Nationalteam.

Sportchef Reuter lobt Koubek als "international erfahrenen, sehr guten Torhüter", beim FCA sei man "absolut davon überzeugt, dass er sehr gut in unser Team passt und uns verstärken wird". Über die Ablösesumme haben die beiden Klubs, wie üblich bei Transfers mit Augsburger Beteiligung, Stillschweigen vereinbart. Laut der französischen Sportzeitung L'Équipe zahlt der FCA sieben bis acht Millionen Euro, was Koubek zum bislang viertteuersten Bundesligatorhüter machen würde - durchaus also ein Transfer mit Signalwirkung bei den traditionell eher sparsamen bayerischen Schwaben. Trainer Schmidt hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass auf dieser Position Bedarf bestehe, und angefügt: "Einen zu holen, um einen mehr zu haben, das machen wir nicht."

Der Neue sollte also unbedingt eine Verbesserung im Vergleich zu den immer wieder fehleranfälligen Vorgängern Fabian Giefer und Andreas Luthe darstellen. Koubek, der einen Vertrag bis 2024 unterschrieben hat, ist ein Torwart mit bemerkenswerten Stärken in der Strafraumbeherrschung und im Eins-gegen-eins, aber nicht der Agilste im Spielaufbau. Der Tscheche jedenfalls will das in ihn gesetzte Vertrauen "mit guten Leistungen zurückzahlen", so wird er in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.