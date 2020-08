Mittelfeldspieler Felix Götze vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat sich während seines Sommerurlaubs mit Corona infiziert. Wie der Klub mitteilte, wurde der Bruder des Weltmeisters Mario Götze vor dem Start ins Mannschaftstraining positiv auf Covid-19 getestet. Der 22-Jährige ist nach Vereinsangaben symptomfrei und hatte zuvor keinerlei Kontakt zu seinen Teamkollegen. An der Leistungsdiagnostik am Dienstag nahm er nicht teil. Götze hatte in seinem Bekanntenkreis einen Coronafall, woraufhin er sich vor seiner Rückkehr nach Augsburg testen ließ. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und wird erst nach zwei negativen Coronatests wieder zur Mannschaft zurückkehren dürfen.