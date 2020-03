Fußball-Bundesligist FC Augsburg will in der Corona-Krise in der Region ein Zeichen der Solidarität setzen. Unter dem Motto "#augsburghältzusammen2020" möchte der FCA mit diversen Projekten "hilfsbedürftige Menschen sowie die regionale Wirtschaft unterstützen", wie der Klub mitteilte. Er initiiert einige Hilfsaktionen und unterstützt in Zusammenarbeit mit Partnern und Fans soziale Angebote. Es gibt etwa eine digitale Spendenplattform. Geplant sind auch Getränke-Geschenke an Pflegepersonal per "Drive in" an der WWK-Arena oder die Unterstützung der Tafel Augsburg mit Personal, Logistik und Lebensmittelspenden.