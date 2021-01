Von Maik Rosner

Der Stürmer musste lange warten, bis das Zählen der Minuten aufhörte. Mehrfach hat er das in seiner Karriere erlebt. Mal waren es drei Monate, mal sechs, und am Ende seiner Laufbahn blieb er gar dreieinhalb Jahre ohne Bundesligator. Dennoch ist Heiko Herrlich mit 74 Treffern für Leverkusen, Mönchengladbach und Dortmund als guter Angreifer in Erinnerung geblieben. 1994/95 wurde er mit 20 Erfolgen sogar Torschützenkönig.

Seit zehn Monaten ist Herrlich, 49, Trainer des FC Augsburg, und bereits zum zweiten Mal in dieser recht kurzen Zeit muss er eine sogenannte Stürmerkrise moderieren, die seiner Ansicht nach gar keine ist. Herrlich hat dafür gute Argumente, gerade jetzt, vor dem Schwabenderby gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr). Beim jüngsten 1:0-Sieg des FCA in Köln hatte Florian Niederlechner ja zwei Tore erzielt, eines mit dem Kopf und eines mit dem Fuß. Allerdings auch mit dem Makel, dass sie jeweils wegen einer Abseitsposition annulliert wurden. Dennoch sei er "glücklich" nach einem "super Tag", sagte der Stürmer. Dem Kollegen Iago hatte der 30-Jährige das Siegtor aufgelegt.

Es sind derzeit nicht die Tore, mit denen sich Niederlechner einbringt. Sondern die Dinge, an denen Stürmer öffentlich kaum gemessen werden. Intern aber schätzen sie seine schmucklosen Dienste, wenngleich sie seine Tore vermissen. "Er ackert, rennt um sein Leben" und sei damit "sehr wichtig für uns", sagte sein Mitspieler Marco Richter nach dem Sieg in Köln. "Er war sehr beweglich, immer anspielbar, hat die Bälle festgemacht, gekämpft, gegen den Ball gut gearbeitet", lobte Herrlich. Außerdem sei Niederlechners Vorlage "super" gewesen, man habe auch "seine Torgefährlichkeit gesehen" - also: bei den Abseitstoren.

Es ist das Glück und die Krux der Stürmer zugleich, dass sie aus Sicht des Publikums ruhig schlecht spielen können, sofern sie treffen. Gut spielen und nicht treffen findet oft weniger Anerkennung. Bloß weil Letzteres bei Niederlechner derzeit die Regel ist, zweifelt Herrlich aber nicht an seinem Stürmer. Letztmals traf Niederlechner in der Bundesliga am 20. Juni 2020, sein oft verletzter Sturmkollege Alfred Finnbogason gar am 29. Februar 2020. Auch gegen Stuttgart fällt der Isländer womöglich aus. Beiden Angreifern des FCA gelang in dieser Saison nur beim 7:0-Pokalsieg gegen den Oberligisten Celle je ein Tor. In der Liga steht bei den echten Neunern die falsche Null.

In der Flaute kommen einige Kuriositäten zusammen. Dazu zählt, dass der vom ehemaligen Stürmer Herrlich trainierte FCA mit 19 Gegentoren die sechstbeste Abwehr der Liga stellt, aber nur jene vier Mannschaften weniger Tore erzielt haben, die am Tabellenende stehen. Doch auch ohne Stürmertreffer haben die Augsburger sehr ordentliche 19 Punkte aus 14 Spielen erwirtschaftet. Andererseits wissen sie, dass sie mit ihren nur 16 erzielten Toren Herrlichs Ziel, das Offensivspiel zu verbessern und damit die Stürmer mehr zu unterstützen, noch nicht erreicht haben.

Gegen Stuttgart sei "die Mannschaft gefordert zu zeigen, dass sie hungrig ist und den nächsten Schritt gehen möchte", sagte Herrlich übergeordnet am Freitag. Fehlen wird der gelbgesperrte Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw, dafür kehrt Offensivspieler André Hahn nach seiner überstandenen Corona-Infektion zurück. Und auch Niederlechners Abschlussglück? In der Vorsaison waren ihm 13 Tore gelungen, nach den ersten elf sahen ihn manche schon bei Bundestrainer Joachim Löw. Doch dann begann jene Phase, in der Herrlich erstmals versichern musste, es sei nur "eine Frage der Zeit", bis Niederlechner wieder treffe. Damals, im Juni, lag hinter dem Stürmer ein 1:1 gegen Köln, bei dem er einen Elfmeter verschossen hatte. Im nächsten Spiel erzielte er nach 857 torlosen Minuten den 1:0-Siegtreffer gegen Mainz. "Letzte Woche war ich noch der Depp, diese Woche bin ich der Held", sagte Niederlechner danach.

Herrlich kennt das aus eigener Erfahrung, und er weiß, dass schon ganz andere Angreifer solche Phasen durchlebt haben. Cristiano Ronaldo brachte es zu Beginn seiner Profikarriere auf 29 Spiele oder 1353 Minuten ohne Tor. Und von Marcus Pürks Bundesligarekord, der einst für den TSV 1860 München 50 Spiele oder 4223 Minuten lang erfolglos stürmte, ist Niederlechner noch sehr weit entfernt. Er sieht es ohnehin ähnlich gelassen wie sein Trainer, der ja ein Beispiel für das zuweilen paradoxe Stürmerdasein ist. In Herrlichs letzten dreieinhalb Karrierejahren ging in der Bundesliga nichts mehr. Gelungen war ihm dort zuvor sein letztes Tor gegen den FC Bayern.