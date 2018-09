22. September 2018, 21:35 Uhr FC Augsburg Erst ist Baum den Tränen nahe - dann tadelt er

Von Maik Rosner , Augsburg

Fabian Giefer zog umgehend die Handschuhe aus und verschwand wortlos im Kabinengang, ohne mit den Kollegen noch zu den Fans gehen, um sich für die Unterstützung zu bedanken. In Giefers Fall war diese allerdings auch nur in Teilen zu vernehmen gewesen. Neben Sprechchören mit seinem Namen hatte der Torwart des FC Augsburg auch einige Pfiffe erdulden müssen, nachdem ihm der bereits dritte folgenschwere Fauxpas in den jüngsten beiden Spielen unterlaufen war. Wie in der Vorwoche vor beiden Gegentoren bei der 1:2-Niederlage in Mainz mündete sein nächster Fauxpas diesmal gegen Werder Bremen in ein 2:3 (1:2), nach dem nicht nur Giefer um Fassung rang, sondern auch sein Trainer Manuel Baum, einst selbst ein Torwart.

Noch im Spielertunnel hatte sich der Augsburger Fußballlehrer lautstark geärgert, und auch wenig später, als er vor die Medien trat, ließ er seinen Frust ziemlich ungebremst heraus. Von einem "absolut dubiosen Ergebnis, das in keinster Weise dem entspricht, wie das Spiel gelaufen ist", sprach Baum, ehe er auf Giefer einging, dem der Ball vor Davy Klaassens Tor zum Endstand nach einer eigentlich ungefährlichen Hereingabe von Max Kruse durch die Arme und Beine gerutscht war (74.). Ein Doppeltunnel sozusagen, der das Malheur für Giefer durch den Slapstickcharakter noch unangenehmer geraten ließ als ohnehin. Das galt auch für jene Tadel, die Baum folgen ließ.

Unklar ist, ob Andreas Luthe am Dienstag überhaupt spielen kann

Im Interview bei Sky hatte er schon emotional reagiert. "Da steht ein Mensch im Tor, für den es mir unglaublich Leid tut", sagte Baum, fasste sich an die Nase, räusperte sich, er war den Tränen nahe. "Aber wir müssen ihn nach den Leistungen beurteilen, und das ist halt zwei Mal schlecht gewesen."

Auf der Pressekonferenz später sagte er dann: "Wenn du als Trainer in der Verantwortung stehst, dann hast du zum einem mit einem Menschen zu tun. Zum anderen hat der Mensch seine Leistung zu bringen und seine Arbeit gut zu machen. Die hat er jetzt zweimal nicht gut gemacht." Natürlich fühle er mit dem Menschen, fügte er hinzu und bat um Verständnis, die Frage nach Konsequenzen vorerst offen zu lassen. Doch auch so wurde sehr deutlich, dass Baum über einen Wechsel im Tor nachdenkt, nachdem er Giefer erst zu Saisonbeginn ein wenig überraschend zur neuen Nummer eins vor Andreas Luthe ernannt hatte. "Ich muss mir erst meine Gedanken dazu machen", sagte Baum, "aber dass es so nicht weitergehen kann, ist uns glaube ich allen bewusst."

Unklar ist allerdings, ob Luthe am Dienstag im Spiel beim FC Bayern wegen anhaltender Oberschenkelbeschwerden überhaupt einsatzfähig wäre, zumal er schon seit einiger Zeit kein torwartspezifisches Training mehr absolvieren konnte. Andernfalls, so ließ es Manager Stefan Reuter anklingen, könnte auch Benjamin Leneis, 19, zu seinem Bundesligadebüt beim Meister kommen. Der eigentliche Regionalligatorwart der Augsburger saß gegen Bremen auf der Bank.

Es war ein äußerst lebhaftes Spiel gewesen, das die Augsburger mit viel Angriffswucht, aber auch zahlreichen vergebenen Chancen geprägt hatten. Hinzu kam der Makel, bald einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen zu müssen. Dabei hatte sich zuvor einige Male die Möglichkeit ergeben zu treffen. Wie für Michael Gregoritsch, der gleich mehrfach die Führung ebenso verpasste wie Rhani Khedira und Ja-Cheol Koo, bei denen entweder die Kühle im Abschluss fehlte oder Torwart Jiri Pavlenka noch mit den Fingerspitzen rettete. Die Bremer waren zunächst offensiv eher dezent aufgetreten und nur mit Halbchancen durch Distanzschüsse von Max Kruse und Klaassen sowie durch Claudio Pizarros überraschenden Einsatz von Beginn an auffällig geworden.