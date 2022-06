Von Maik Rosner

An diesem Mittwoch um 15 Uhr beginnt die Arbeit für Enrico Maaßen erst so richtig. In den vergangenen Tagen war der neue Chefcoach des FC Augsburg ja noch überwiegend damit beschäftigt gewesen, sich all jenen Menschen vorzustellen, die im Verein tätig sind oder diesen begleiten. Quer durch die Geschäftsstelle hat der 38-Jährige Hände geschüttelt und Gespräche geführt, darunter auch mit dem Mannschaftsrat. Zudem standen für die Spieler am Montag und Dienstag Leistungstests an, bei denen es um den körperlichen Zustand ging und noch nicht um den Zustand der Flanken oder des gemeinsamen Verschiebens. Das wird sich nun ändern mit den ersten Übungen auf dem Rasenplatz.

Es beginnt jene Kennenlernphase, die für den Fußballlehrer und seine Belegschaft als die wohl wichtigste gelten darf. Denn in den Trainingseinheiten können alle Beteiligten am besten ein Gefühl füreinander entwickeln. Die Ansprache, die Arbeitsweise und die Frage, wie Maaßen Fußball spielen lassen möchte, dürften die Spieler am meisten interessieren. Für den Trainer geht es darum, rasch ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen sowie zu schauen, wer seine Vorstellungen am besten umsetzen kann. Wie diese aussehen, das dürfte schnell deutlich werden.

Jeder in der Mannschaft soll in jeder Situation genau wissen, was zu tun ist

Maaßen spricht jedenfalls so oft von der Bedeutung einer klaren Spielidee, dass unverkennbar ist, wie sehr diese im Mittelpunkt seines Wirkens stehen wird. Immer wieder sagte er am Montag bei seiner Präsentation Sätze wie diesen: "Für mich ist wichtig, dass wir eine ganzheitliche Idee haben, dass wir mit dem Ball und gegen den Ball klar sehen: Das ist der Plan." Jeder in der Mannschaft soll in jeder Situation genau wissen, was zu tun ist. "Das ist für mich das Allerwichtigste: Wir wollen eine klare Spielidentität bekommen und etwas, wofür der FC Augsburg steht", sagt Maaßen.

Es klingt wie eine Selbstverständlichkeit, dass ein Trainer genau weiß, was er will. Beim FCA haben sie in den vergangenen drei Jahren allerdings die Erfahrung gemacht, dass ihr Übungsleiter seine Vorstellungen entweder nicht wirklich vermitteln konnte oder diese womöglich nicht einmal für sich selbst ganz klar definiert hatte. Unter Martin Schmidt, Heiko Herrlich und zuletzt Markus Weinzierl wurde das Ziel stets verfehlt, sich die frühere Identität des FC Augsburg zum Vorbild zu nehmen und wieder einen mutigen, geradlinigen Stil zu etablieren.

Als Ideal haben sie beim FCA die besten Phasen aus Weinzierls erster Amtszeit zwischen 2012 und 2016 und unter Manuel Baum zwischen 2016 und 2019 in Erinnerung behalten. Spätestens danach stagnierte die Entwicklung. Die Augsburger wurden zunehmend als ständig abstiegsbedrohte graue Maus der Bundesliga wahrgenommen. Von sich reden machte der FCA zuletzt nur noch mit den plötzlichen Rücktritten von Präsident Klaus Hofmann und Weinzierl am Ende der vergangenen Saison.

Viele Zugänge wird es nicht geben, nur in der Offensive sieht der neue Trainer derzeit Bedarf

Maaßen soll es nun gelingen, aus der grauen wieder eine bunte Maus zu machen. Viele Zugänge wird es dafür nicht geben, nur in der Offensive sieht der neue Trainer derzeit Bedarf. Vorgenommen hat er sich, auch den Nachwuchs verstärkt zu fördern. Nahbarer für die Fans wollen sie sich beim FCA zudem präsentieren, das zuletzt angekratzte Image soll verbessert werden.

Auch Maaßen erinnert an das Augsburger Ideal und verknüpft dieses mit seinen eigenen Ideen. Besonders gefällt ihnen beim FCA, wie präzise er seine Vorstellungen intern formuliert, selbstbewusst und lernwillig zugleich. Noch verfügt Maaßen nach seinen Trainerstationen SV Drochtersen/Assel, SV Rödinghausen und Borussia Dortmund II ja über keine Bundesligaerfahrung. Doch er strahlt die Überzeugung aus, auch auf höherem Niveau mit seiner Art und seinem überwiegend offensiven Ansatz erfolgreich sein zu können. "Drittliga-Fußball ist Drittliga-Fußball und Erstliga-Fußball ist Erstliga-Fußball, aber Fußball ist Fußball", findet Maaßen. Nicht die Liga sei also entscheidend, "es geht vielmehr darum, alle mitzunehmen und die Jungs von der Spielidee zu begeistern". Besonders intensiv wird es darum im Trainingslager vom 10. bis 18. Juli in Scheffau am Wilden Kaiser gehen.

Allein mit seiner Zuversicht und seinem Tatendrang hat Maaßen es schon geschafft, im Verein ein wenig Euphorie auslösen. Geschäftsführer Stefan Reuter spricht jedenfalls voller Vorfreude über die kommende Saison, er sagt: "Dass wir Enrico Maaßen mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet haben, das ist ein klares Zeichen, wie überzeugt wir von ihm sind." Sein früherer Mitspieler Michael Zorc und viele andere Dortmunder hätten ihm schon zu Maaßen gratuliert. Doch nun beginnt ja erst die eigentliche Kennenlernphase beim FCA, mit dem öffentlichen Training an diesem Mittwochnachmittag.