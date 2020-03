Nach der Aufregung um einen rauchenden Pizzaofen und der vorübergehenden Räumung der Augsburger Arena benötigte Martin Schmidt nur zwei Worte, um den Feueralarm nach dem Abpfiff mit der 2:3 (0:0)-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach in Zusammenhang zu stellen. "Punkte: Fehlalarm", sagte der Trainer des FCA. Seine Mimik kam dabei bittersüß daher, und sie fasste die sportlichen Geschehnisse des Samstags aus Augsburger Sicht ganz gut zusammen.

Einerseits hatte seine Mannschaft ihre magere Jahresbilanz auf fünf Niederlagen in sieben Spielen erweitert, weshalb es bei vier Punkten in 2020 geblieben ist. Zusammengeschmolzen auf sechs Zähler ist zudem der Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf, das den Relegationsplatz belegt. Andererseits durften die Augsburger in dem weiteren verlorenen Spiel durchaus hoffnungsvolle Signale erkennen, da sie nach den Gegentoren von Ramy Bensebaini (49. Minute) und Lars Stindl (53./79.) zwei Mal nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch in die Reichweite eines Unentschiedens gekommen waren.

Zunächst hatte Eduard Löwen bei seinem Startelfdebüt den FCA mit einem Kopfball auf 1:2 herangebracht (57.), später leitete der eingewechselte Alfred Finnbogason mit seinem Rechtsschuss zum 2:3 (83.) eine turbulente Schlussphase ein, in der er in der Nachspielzeit den Ausgleich nur um einen Schritt verpasste. Und das gegen eine Gladbacher Mannschaft, die sich noch theoretische Chancen auf den Meistertitel ausrechnen darf und den FCA in der Hinrunde beim 5:1 regelrecht auseinander genommen hatte. Hinzu kam, dass nun Daniel Baier gelbgesperrt fehlte. Vom ballsicheren und nahezu fehlerfreien Carlos Gruzero wurde der Kapitän auf der Sechs gut vertreten. Auch das durfte als hoffnungsvolles Zeichen gewertet werden, ebenso wie Löwens Engagement und körperliche Präsenz weiter vorne im Mittelfeld.

Vor allem aber, das hob der stets kritische Jeffrey Gouweleeuw hervor, habe man nun "wieder ein bisschen Fußball gespielt, das ist sehr wichtig. Die Art und Weise muss uns Vertrauen geben", sagte der Innenverteidiger über die Niederlage, die er mit einiger Berechtigung als Fortschritt wertete. Zuletzt gegen Freiburg (1:1) und bei in Leverkusen (0:2) habe man mit dem Ball "gar nichts gemacht", erinnerte er. Das sah nun schon besser aus, jedenfalls in der zweiten Halbzeit, als auch die Rückkehr zur einst kultivierten Augsburger Wucht gelang und die spielerische Armut überwunden wurde. Allerdings rannten sie da schon jenen Gegentoren hinterher, an denen sie sich wieder einmal einen beträchtlichen Anteil zuschreiben mussten. Gouweleeuw stufte die ersten beiden Gegentore als "Geschenke" an Gladbach ein.

So ärgerlich das aus seiner Sicht war, plädierte er als Verfechter eines spielerischen Ansatzes dennoch dafür, nicht zu verzagen. "Ich habe es lieber, dass Leute Fehler machen, als dass sie mit Angst spielen und den Ball gar nicht haben wollen", sagte der Belgier, um seine übergeordnete Sicht der Dinge plakativer zu veranschaulichen. Und: "Ich habe es lieber, dass wir so verlieren, als dass wir alle Kacka in den Hosen haben, so wie gegen Freiburg." Anlass dazu böte die nun anstehende Dienstreise durchaus: Am Sonntag geht es zum FC Bayern.

Wohl auch deshalb konnte sich Trainer Schmidt nicht zu einer überwiegend positiven Betrachtung der Lage durchringen. Gewiss könne man von einer Steigerung reden, sogar in allen Bereichen, befand er, "aber auf einem relativ flachen Niveau." Seine Mängelliste geriet jedenfalls länger als jene mit den Verbesserungen. "Wir stolpern wieder über unsere Defensivarbeit", klagte der Schweizer und wollte über den Anteil von Torwart Tomas Koubek am 0:1 gar nicht erst reden. "Wir haben genug andere Baustellen", sagte Schmidt. Er verwies auf die schon 50 Gegentore nach 24 Spielen, "das ist zu viel, da müssen Lösungen her." Und was das Verteidigen angehe, Schmidt machte es mit einer Geste vor, "da nehme ich jeden seiner Profis am Ohr." Klar sei, "dass wir in den nächsten drei Spielen gegen Bayern, Wolfsburg und Schalke was holen müssen. Das Polster schmilzt." All das klang vor allem nach: Punktealarm.