Von Maik Rosner

Die Aufschrift der T-Shirts wirkte im Moment der Erleichterung nicht ganz stimmig. "Die Wilde 13" war darauf zu lesen, in Anspielung auf eine Geschichte aus der Augsburger Puppenkiste. Und auf die 13. Bundesliga-Saison hintereinander, die dem FCA trotz der abschließenden 0:2-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach bevorsteht. Dass die Spieler ihre erneute Versetzung in den weißen T-Shirts bejubeln konnten, hatte am Samstag allerdings wenig mit ihnen zu tun. Vielmehr mussten sie sich bei der Hoffenheimer Mannschaft bedanken, dass diese parallel 1:1 beim VfB Stuttgart gespielt und mit dem Punktgewinn Augsburgs Absturz auf Relegationsplatz 16 verhindert hatte. T-Shirts mit der Aufschrift "Die glückliche 13" hätte es also viel besser getroffen, am besten noch mit einem zusätzlichen Hinweis auf Risiken und mögliche Nebenwirkungen im Kleingedruckten.

Sie sind sich beim FC Augsburg bewusst über ihren Trend, der daherkommt wie eine Warnung. Nach dem 2:1-Sieg gegen Bremen am 23. Spieltag hatten sie noch acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die frühzeitige Rettung schien nicht mehr fern zu sein, zumal die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen immer wieder für forsche Auftritte und Überraschungen gegen Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte gut gewesen war. Zu Hause gelangen beispielsweise Siege gegen den FC Bayern und Leverkusen (jeweils 1:0) sowie Unentschieden gegen Leipzig (3:3) und Wolfsburg (1:1). Spielerisch und kämpferisch schien die Mannschaft gewappnet zu sein fürs letzte Saison-Drittel. Doch wegen der Auswärtsschwäche und auch wegen später Gegentore glückte ihr in den verbleibenden elf Spielen nur noch ein Sieg, ein 1:0 gegen Union Berlin. Es war ein Ausreißer nach oben in einem Trend nach unten. "Weiß ich nicht, ob man von verdient sprechen kann", sagte Mittelfeldspieler Niklas Dorsch nach dem geglücktem Klassenerhalt. Dieser sei "eher glücklich" zustande gekommen.

Für den bereits verabschiedeten Torhüter Rafal Gikiewicz kommt wohl Finn Dahmen aus Mainz

Dabei hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, dass nach tristen Jahren des unansehnlichen Fußballs mit dem neuen Trainer Maaßen ein nachhaltiger Aufschwung einsetzt. Im vergangenen Sommer war er von Borussia Dortmunds U23 nach Augsburg gekommen, um bei seiner ersten Bundesliga-Station einen konstruktiven Stil zu lehren. Das gelang zunächst auch, zumindest teilweise, ebenso wie ein 2:1-Sieg in Leverkusen am zweiten Spieltag. Allein der Spielaufbau mit gepflegten Flachpässen von hinten heraus sah deutlich kultivierter aus, als das Spiel zuvor unter Martin Schmidt, Heiko Herrlich und Markus Weinzierl. Bei Maaßens Vorgängern waren Bälle oft mit viel Hoffnung auf gewonnene Zweikämpfe im hohen Bogen auf die Reise nach vorne geschickt worden. Allerdings blieben weitere Erfolge unter Maaßen zunächst aus. Erst, als die rustikale Herangehensweise teilweise reaktiviert wurde, lief es wieder besser.

Zwischenzeitlich schien die Mischung aus der Augsburger Kernkompetenz Körperlichkeit und neuen spielerischen Elementen zu stimmen. Bis zum Sinkflug im letzten Saison-Drittel, an dessen Ende es so eng wurde für den FCA wie nie zuvor in den zwölf Bundesliga-Spielzeiten seit dem Aufstieg 2011. "Ich glaube, dass wir viel Gutes angestoßen haben, aber natürlich braucht keiner so ein Ende", räumte Maaßen ein. Die letzten drei Spiele gingen allesamt verloren. Der 39 Jahre alte Fußballlehrer kündigte eine "messerscharfe Analyse" an. Geschäftsführer Stefan Reuter sagte, man wisse, "dass wir viel zu tun haben". Und auch, "dass wir deutlich zulegen müssen. Ab der kommenden Woche werden wir uns intensiv mit den wichtigsten Themen beschäftigen." Dann wird es um den künftigen Kader gehen. Rafal Gikiewicz, André Hahn, Daniel Caligiuri und Tobias Strobl wurden bereits verabschiedet. Der in Mainz ebenso bereits verabschiedete Torwart Finn Dahmen, 25, gilt als voraussichtlicher Zugang.

Mittelfeldspieler Niklas Dorsch mehr Geschlossenheit: "Als FC Augsburg müssen wir uns über die Mentalität definieren"

In der Analyse dürfte es auch noch einmal um die Zugänge des Winters gehen. Gleich sieben junge Spieler kamen damals und brachten zumindest vorübergehend neuen Schwung. Je länger die Saison dauerte, desto mehr schien sich der Elan jedoch in ein Zittern zu wandeln. Beim FCA finden sie aber nicht, dass der Trend auf die Unerfahrenheit der Talente zurückzuführen sei. Vielmehr habe es die junge Mannschaft oft gut umgesetzt: "Darauf können wir aufbauen", sagt Maaßen. Auch Dorsch verweist auf die Qualität der jungen Kollegen. Zugleich fordert der Mittelfeldspieler, geschlossener aufzutreten. Seine Empfehlung: "Als FC Augsburg müssen wir uns über die Mentalität definieren, wir müssen über die Einheit kommen." Das sei für ihn "der größte Ansatzpunkt".

Es wird in der kommenden Saison auch darum gehen, die von Maaßen angefangene Weiterentwicklung des Spielstils wieder aufzugreifen und voranzutreiben. Schließlich haben sich die Augsburger mittelfristig vorgenommen, sich unter den ersten Zehn zu etablieren. Ermedin Demirovic hofft darauf schon in der bevorstehenden 13. Bundesliga-Saison, die wirklich eine wilde wird, wenn es nach ihm geht. Vielleicht, sagt der Angreifer, könne man dann am letzten Spieltag "um Platz zehn oder sogar die Conference League spielen", also um Platz sechs oder sieben. In Mönchengladbach, beim Tabellenzehnten dieser Saison, wirkte diese Tabellenregion für die Augsburger allerdings ähnlich fern wie die fiktive Insel Lummerland.