Mit zwei Treffern hat Marco Richter den FC Augsburg zu einem Testspielsieg gegen den Karlsruher SC geführt. Der beim Fußball-Bundesligisten nur sporadisch eingesetzte Offensivspieler traf am Donnerstag beim 4:1 (3:0) in der 20. Minute und kurz vor dem Ende (84.). Für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich waren außerdem Daniel Caligiuri (24.) und Florian Niederlechner (26.) erfolgreich. Nach einem Tor von Benjamin Goller (72.) hatte Babacar Gueye für den KSC die Chance, weiter zu verkürzen. Der Stürmer scheiterte mit einem Foulelfmeter (76.) an Nachwuchskeeper Benjamin Leneis.