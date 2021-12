Von Maik Rosner

Mit der Mangelverwaltung kennen sich die Menschen eigentlich in Leipzig besser aus, jedenfalls jene, die noch die DDR erlebt haben. Wenn der FC Augsburg an diesem Mittwoch die Mannschaft aus Sachsen empfängt, werden es aber die Gastgeber aus Bayern sein, die wieder einmal ihr Improvisationstalent beweisen müssen. Bisher liegen 15 Spiele in dieser Bundesliga-Saison hinter ihnen, nur vier Mal konnten sie in zwei aufeinander folgenden Partien dieselbe Vierer- oder Fünferkette in der Abwehr aufbieten.

Auch jetzt werden erneut Umbauten nötig: Kapitän und Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw muss nach seiner fünften gelben Karte vom jüngsten 2:0-Sieg in Köln gesperrt zusehen, wie Markus Weinzierl im 16. Ligaspiel die Formation in der letzten Reihe zum zwölften Mal neu zusammenstellt. "Das ist kein neues Problem, das haben wir das ganze Halbjahr schon irgendwie zu regeln", sagte der Trainer am Dienstag routiniert, "mal fällt der aus, mal fällt der aus."

Verletzungen, Sperren sowie Corona-Infektionen und -Quarantänen haben die Augsburger immer wieder herausgefordert. Besonders in der Abwehrmitte herrscht eine Fluktuation, als beschäftige der FCA dort Zeitarbeiter. Zwischenzeitlich fielen sogar vier Innenverteidiger aus. Gegen Leipzig werden es Gouweleeuw und Felix Uduokhai (Corona-Infektion) sein, in der Hierarchie dieser Fachkräfte die Nummer eins und zwei. Und es wird das sechste Spiel in Serie mit einer neuen Abwehrformation sein. Die Improvisation wird beim FCA zum Dauerzustand, und das Kuriose dabei ist: Die Augsburger erleben gerade ihre beste Phase der Saison. Aus den vergangenen sechs Spielen erwirtschafteten sie zehn Punkte. Es klingt wegen der stetigen Unstetigkeit merkwürdig, wenn Weinzierl sagt: "Wir leben von der Stabilität da hinten drin." Andererseits sind sie derzeit ja tatsächlich die erfolgreichsten Improvisations-Künstler der Liga - oder zumindest die erfolgreichsten Improvisations-Zeitarbeiter.

Das wollen sie gegen Leipzig untermauern. Einen "Brocken" nennt Weinzierl die klar favorisierte Mannschaft des neuen Trainers Domenico Tedesco, und sortiert dessen Offensivspieler Christopher Nkunku in die "Kategorie Haaland, Kategorie Lewandowski" ein. Dennoch hoffen sie beim FCA, ihre Heimserie von zuletzt zehn Punkten aus fünf Spielen auszubauen. "Wer Bayern München zu Hause schlägt, der traut sich auch zu, gegen RB Leipzig was zu holen", sagt Weinzierl.

Bedenken muss der Trainer bei seiner begrenzten Personalwahl auch, dass Innenverteidiger Reece Oxford in Köln nach einer Verletzung und nur einer Trainingseinheit gespielt hatte. Oxfords riskanter Einsatz zählte zu jenen Dingen, "die an der Grenze waren, die aber alle gutgegangen sind", wie es der Mangelverwalter Weinzierl formuliert. Hinzu kommt, dass Oxford bei einer weiteren gelben Karte gegen Leipzig im letzten Hinrundenspiel beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth gesperrt wäre. Unabhängig von Oxford steht wegen Gouweleeuws Rückkehr nach seiner Sperre schon so gut wie fest, dass Augsburg in Fürth zum siebten Mal hintereinander mit einer neuen Abwehrformation auflaufen wird.