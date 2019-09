Natürlich verzichtete Florian Niederlechner auf den Torjubel, ein im Fußball fast schon obligatorisches Zeichen des Respekts, wenn man gerade gegen seinen ehemaligen Klub getroffen hat. Beim Angreifer des FC Augsburg kam am Samstag beim 1:1-Unentschieden in Freiburg aber noch erschwerend hinzu, dass er halt auch gegen Christian Streich traf, einen Mann mit großem Einfluss auf Niederlechners Karriere. Im Breisgau, erzählte der 28-Jährige häufig, sei er zu dem Spieler und Menschen geworden, der er heute ist. Nach dem Spiel sprach Niederlechner daher wenig überraschend von einem "speziellen Gefühl" bei dieser Rückkehr und einer "tollen Zeit" in Freiburg. Immerhin war es ja Trainer Streich, der ihm Disziplin, Wettkampfhärte und die Freude am Laufen lehrte, also alle notwendigen Instrumentarien, um eine Bereicherung für Mannschaften darzustellen, die bevorzugt eine Art Vollgas-Außenseiterfußball spielen.

Beim FC Augsburg haben sie diese Entwicklung wohlwollend zur Kenntnis genommen, immerhin entspricht diese intensive Spielweise ja durchaus der Grundidee des Trainers Martin Schmidt. Für angeblich 2,5 Millionen Euro wechselte Niederlechner zu den bayerischen Schwaben, was ja angesichts der heutigen Preise für erprobte Bundesliga-Stürmer schon im Sommer nicht teuer war - allerdings haben die Augsburger damals auch über einen gar nicht so kleinen Makel hinweggesehen: Niederlechner war im Breisgau zwar ein fleißiger Arbeiter, aber nicht unbedingt ein Angreifer mit dem zusätzlichen Qualitätsmerkmal "Knipser". In 68 Bundesliga-Spielen für den SC Freiburg hatte Niederlechner lediglich 17 Treffer erzielt.

Bei seinem neuen Verein hingegen klappt es bislang besser mit dem Toreschießen, sogar der ein oder andere ästhetisch anspruchsvolle Moment war dabei: Beim ersten Saisonsieg gegen Eintracht Frankfurt traf Niederlechner mit einem wuchtigen Schlenzer aus rund 20 Metern ins lange Eck, in Freiburg schob er nach dem Führungstreffer durch Lucas Höler (24. Minute) den Ball mit einem überlegten und technisch hochwertigen Flachschuss ins Tor (39.). Hinzu kommen in dieser Saison bislang zwei Vorbereitungen und eine Variabilität, die man von Niederlechner so auch noch nicht kannte: Er bewegt sich klug zwischen den Räumen, bindet Gegenspieler, weicht auf den Flügel aus und schafft so Räume für seine Mitspieler. Besonders effektvoll klappt das, wenn Niederlechner gemeinsam mit dem Isländer Alfred Finnbogason eine Doppelspitze in einem 4-4-2 System bildet - für den FCA-Trainer Schmidt übrigens eine relativ neue Versuchsanordnung, die aber sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Freiburg bereits sehr gefällig funktionierte. Als Leidtragender aus dieser Konstellation geht momentan der Spielmacher Michael Gregoritsch hervor, der in diesen beiden Spielen mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen musste.

Sollte das Niederlechner demnächst auch passieren, wäre er immerhin vertraut mit dieser Situation. Sein erstes Bundesliga-Spiel machte er mit fast 25 Jahren, in einer Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen erklärte er kürzlich woran das gelegen haben könnte: zu viel Pizza und Döner, was entsprechende Körpermaße zur Folge hatte. An Profifußball habe der gelernte Einzelhandelskaufmann eigentlich schon gar nicht mehr geglaubt. "Deshalb", sagt Niederlechner, "kann ich das heute umso mehr schätzen."