2. August 2019, 18:46 Uhr FC Augsburg Der Neue ist der Alte

Nach dem Weggang von Martin Hinteregger verpflichtet der FCA einen neuen Innenverteidiger als Ersatz: den in der Rückrunde bereits ausgeliehenen Reece Oxford von Premier-League-Klub West Ham United.

Von Sebastian Fischer

Sechsmal stand der Innenverteidiger Reece Oxford in der vergangenen Bundesliga-Rückrunde in der Startelf, und in diesen sechs Spielen kassierte der FC Augsburg insgesamt 28 Tore. Man kann also nicht von einer Empfehlung im klassischen Sinne sprechen, aber es waren vielleicht die Trainingsleistungen, die Augsburgs Coach Martin Schmidt von den Qualitäten des 20 Jahre alten Engländers überzeugten. Am Freitag gab der FCA bekannt, den zwischenzeitlich zum Premier-League-Klub West Ham United zurückgekehrten Oxford nun fest zu verpflichten. Er unterschrieb einen Vierjahresvertrag.

Die Augsburger, die an diesem Samstag den FC Bologna zur Saisoneröffnung empfangen, haben in ihrem Kader für die kommende Saison noch Lücken auf den Positionen rechts in der Abwehr und im Tor. Doch auch in der Innenverteidigung war durch den Weggang von Martin Hinteregger noch ein Platz frei geworden. Die Rückkehr des Österreichers zu Eintracht Frankfurt, die dem FCA mehr als zehn Millionen Euro Ablöse einbringt, wurde am Donnerstag als perfekt vermeldet. In Marek Suchy ist zwar ein neuer Innenverteidiger schon da, doch der tschechische Nationalspieler sollte noch nicht der Ersatz für Hinteregger sein. Oxford kam zur Leihe schon im Januar als Ersatz für Hinteregger, der damals leihweise nach Frankfurt gewechselt war.

Für den Engländer, 1,90 Meter groß, sprach nach Informationen der Augsburger Allgemeinen auch der günstige Preis. Wurde zu Beginn der Transferperiode noch von fünf Millionen Euro berichtet, soll West Ham nun nur noch rund zwei Millionen Euro gefordert haben. Felix Uduokhai, U21-Nationalspieler vom VfL Wolfsburg, an dem der FCA ebenfalls interessiert gewesen sein soll, wäre wohl teurer gewesen. Durch den Oxford-Transfer steigen nun die Chancen von Kevin Danso und dem im Sommer von einer Leihe beim Zweitligisten Darmstadt zurückgekehrten Tim Rieder auf einen Platz in der Startelf zu Saisonbeginn. Jeffrey Gouweleeuw, der gemeinsam mit Hinteregger in der vergangenen Hinrunde die Stamm-Innenverteidigung bildete, kann seit Wochen wegen Verletzungsproblemen nicht trainieren.