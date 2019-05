3. Mai 2019, 19:53 Uhr FC Augsburg "Der letzte wichtige Schritt"

Der FCA will beim FC Schalke den Klassenverbleib sichern - und plant die Zukunft mit einem "Umschaltzehner".

Von Sebastian Fischer

Die "abkippende Sechs" ist seit Jahren fester Bestandteil der modernen Fußballsprache, sie beschreibt den Mittelfeldspieler, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Die "falsche Neun", der zurückweichende Stürmer, ist ebenso berühmt. Der "Umschaltzehner" dagegen hat es bislang eher zu kleiner Bekanntheit gebracht. Aber man darf davon ausgehen, dass Martin Schmidt das ändern will.

Schmidt, 52, der Trainer des FC Augsburg, möchte in diesen Tagen eigentlich noch gar nicht zu viel über Zukunftspläne sprechen, es braucht ja noch einen Sieg beim FC Schalke 04 an diesem Sonntag, um den Klassenverbleib in der Bundesliga perfekt zu machen - für den Fall, dass der Tabellensechzehnte VfB Stuttgart am Samstag bei Hertha BSC gewinnt. Die Begegnung sei "der letzte wichtige Schritt", sagte Schmidt am Freitag. Doch er verriet schon auch ein bisschen über seine Pläne, die er demnächst in einer Kaderplanungssitzung mit dem neuen Augsburger Chefscout Timon Pauls und Manager Stefan Reuter besprechen möchte.

Beim VfL Wolfsburg und bei Mainz 05, seinen beiden vorherigen Klubs, hatte Schmidt den Mittelfeldspieler Yunus Malli trainiert und als "Umschaltzehner" eingesetzt, als Spielmacher im Konterfußball. So einen Spielertyp gebe es zwar nicht in allen Systemen, "die aktuell gehypt werden", sagte Schmidt, aber perspektivisch brauche man schon einen solchen Fußballer - und der sei praktischerweise schon da: der Südkoreaner Ja-cheol Koo, der auch bereits in Mainz unter Schmidt auflief. "Ein Spieler, den wir unbedingt halten wollen", verriet der Trainer, die Verhandlungen über eine Verlängerung laufen demnach. Koos Vertrag läuft im Sommer aus.

Wenn über den FCA der Zukunft gesprochen wird, dann ist derzeit auch immer noch von Abwehrspieler Martin Hinteregger die Rede, nach Kritik an Schmidts Vorgänger Manuel Baum suspendiert und an Eintracht Frankfurt verliehen. Dem Kicker sagte er nun: "Wenn ich sehe, wie schnell mich die Leute lieben gelernt haben, denke ich schon darüber nach: Soll das nur so kurz gewesen sein?" Hinteregger wird also, wenn es nach ihm geht, wohl eher nicht mehr für Augsburg spielen.

Vor dem Spiel beim FC Schalke wird wohl ohnehin nichts entschieden. Dort tritt der FCA womöglich mit dem echten Neuner Dong-won Ji an, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, eher ohne Koo in der Startelf - und voraussichtlich mit einem immer mal wieder abkippenden Sechser. Der defensive Mittelfeldspieler Rani Khedira, der diese Rolle in Augsburg einnimmt, konnte zwar unter der Woche nur dosiert trainieren, dürfte aber zur Verfügung stehen.