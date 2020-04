Eigentlich dachte Andreas Luthe, die Saison würde für ihn nun erst so richtig losgehen. Er stand im Tor beim Augsburger 0:2 in München Anfang März, er schien Stammkeeper Tomas Koubek verdrängt zu haben. Und tags darauf war es nicht nur der Torhüter, der an eine Art Neuanfang dachte: Der FCA beurlaubte Trainer Martin Schmidt und stellte Heiko Herrlich an. Doch statt eines neuen Spielstils kam nach gerade mal vier Tagen unter dem neuen Coach die Spielpause. Vielleicht auch deshalb, weil der neue Trainer die Profis gerne noch etwas besser kennenlernen möchte, ging der FCA als erstes Team der Liga in Kleingruppen für Übungseinheiten auf den Platz. Entgegen der Empfehlung der DFL, erst am vergangenen Montag wieder zu beginnen, trainieren die Augsburger schon seit rund drei Wochen. Dafür wurden sie kritisiert, obwohl sie beteuerten, um Sicherheit bemüht zu sein und untereinander Abstand zu halten. "Florian Niederlechner schießt aus 20 Metern, ich halte den Ball", so beschrieb Luthe im Sky-Interview eine Übung. Er ist also offenbar weiterhin in guter Verfassung.