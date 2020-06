England, FC Arsenal: Der FC Arsenal muss möglicherweise lange auf seinen deutschen Torwart Bernd Leno verzichten. Der sechsmalige Fußball-Nationalspieler verletzte sich am Samstag bei der 1:2-Niederlage der Londoner bei Brighton & Hove Albion am rechten Knie und musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der 28-Jährige war bei einem Luft-Duell von Brightons späterem Siegtorschützen Neal Maupay berührt worden und landete unglücklich.

Bei seiner Auswechslung in der 40. Minute deutete Leno laut einem BBC-Bericht auf Maupay, der sich entschuldigte und beteuerte, er habe Leno nicht verletzen wollen. Arsenal-Trainer Mikel Arteta sagte, die Verletzung sehe nicht gut aus. Er kündigte eine eingehende Untersuchung für diesen Sonntag an.

Mehrere Arsenal-Profis hatten Maupay, dem in der Nachspielzeit das Siegtor gelang, nach dem Abpfiff umringt. Dieser behauptete wiederum, er sei während der Partie beleidigt worden. "Die Arsenal-Spieler müssen lernen, manchmal demütig zu sein. Sie haben viel geredet. Sie haben bekommen, was sie verdient haben", sagte Maupay.

Der 23-jährige Franzose erklärte, er habe sich schon in der Halbzeitpause bei Arsenal-Trainer Arteta entschuldigt. "Ich bin wirklich nur nach dem Ball gegangen. Als er gelandet ist, hat er sich das Knie verdreht. Das ist Fußball, es gibt Kontakt", sagte Maupay. Er entschuldigte sich erneut und wünschte dem einstigen Leverkusener Schlussmann Leno eine schnelle Genesung. Arsenal verlor auch die zweite Partie nach dem Wiederbeginn der Premier League und liegt derzeit nur auf Platz neun.

Basketball, BBL: Die EWE Baskets Oldenburg sind beim Finalturnier der Basketball Bundesliga ungefährdet ins Halbfinale eingezogen. Die Niedersachsen gewannen das Viertelfinal-Rückspiel gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg souverän mit 89:75 (51:46) und stehen nach dem 86:81 im Hinspiel wie in der vergangenen Saison in der Runde der letzten Vier.

Im leeren Audi Dome in München war Ian Hummer mit 21 Punkten bester Werfer der Oldenburger, 20 Zähler des ebenfalls starken Kameron Taylor waren für die Bamberger zu wenig. Den kurzfristigen Ausfall von Kapitän Elias Harris wegen Rückenproblemen konnten die Oberfranken nicht kompensieren. Im Hinspiel war Harris mit 24 Punkten noch der überragende Akteur der Bamberger gewesen. Im Rückspiel kamen die Oldenburger nie in Bedrängnis. Speziell im zweiten und dritten Viertel spielte die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic konzentriert, Bamberg zeigte defensiv oft kaum Gegenwehr und präsentierte sich auch in der Offensive harmlos.

Im Halbfinale treffen die Oldenburger wie schon im Vorjahr voraussichtlich auf Pokalsieger Alba Berlin, der am Samstagabend ein 93:68 aus dem Hinspiel gegen die BG Göttingen verteidigt. Titelverteidiger und Gastgeber Bayern München war bereits am Freitag im Viertelfinale überraschend an den MHP Riesen Ludwigsburg gescheitert.